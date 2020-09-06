Вчені з Чиказького університету провели нове дослідження і заявили, щоі люди, у кого спостерігався дефіцит вітаміну D, майже удвічі частіше мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Водночас автори дослідження попереджають, що для підтвердження того, чи сприятиме приймання вітаміну D профілактиці COVID-19, ще потрібні клінічні випробування. На сьогодні переконливих доказів на користь цього немає.

Дослідники з Медичного університету Чикаго виявили, що відносний ризик позитивного результату тесту на COVID-19 був в 1,77 раза вищий для пацієнтів з імовірним дефіцитом вітаміну D у порівнянні з іншими пацієнтами з достатньою кількістю вітаміну D.

У дослідженні взяли участь 489 пацієнтів, у яких рівень вітаміну D вимірювався протягом року перед тестуванням на COVID-19.

У результатах йдеться, що люди з дефіцитом вітаміну D з більшою ймовірністю матимуть позитивний результат тесту на COVID-19.

"Ймовірний дефіцит вітаміну D був пов’язаний з підвищеним ризиком COVID-19, це відкриття передбачає, що можуть знадобитися рандомізовані випробування, щоб визначити, чи впливає вітамін D на ризик COVID-19", – заявили дослідники.



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