Израильское правительство решило вернуться к жесткому карантину из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения вступят в силу с 14:00 18 сентября.

Общенациональная изоляция согласно решению правительства будет предусматривать ряд запретов. Об этом сообщает Newsru.co.il.

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Какие запреты будут действовать в Израиле во время жесткого карантина

Как минимум на две недели введен запрет гражданам отходить от своего дома более чем на 500 метров.

Также запрещено собираться на открытом пространстве в группы более 20 человек, в закрытом пространстве – не более 10 человек. Сейчас под вопросом остается возможность проводить демонстрации.

В период карантина общественным и частным учреждениям запрещено принимать посетителей, кроме критических объектов инфраструктуры. На рабочие места разрешено выходить до 30% коллективов.

Кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос. Также закроются образовательные учреждения.

Также закроются образовательные учреждения. Через две недели жесткого карантина на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическую деятельность ограничат до 50%.

В то же время израильский аэропорт Бен-Гурион останется открытым.

Отметим, что в июле в Израиле произошли массовые протесты, беспорядки и столкновения с полицией из-за введения карантина. Демонстранты требовали отставки действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Какова ситуация в Израиле с коронавирусом

За неделю в Израиле подтвердили более 24 тысяч новых случаев коронавируса.

По состоянию на 13 сентября с начала пандемии в стране заболели 153 759 человек.

Активными больными остаются более 38 тысяч пациентов.

Обратите внимание! Ранее о начале второй волны коронавируса в Европе заявили Австрия и Чехия. До этого о значительном росте количества новых случаев COVID-19 сообщили во Франции и Испании.