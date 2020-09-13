Запрет отходить от дома более чем на 500 метров: Израиль возвращается к жесткому карантину
Израильское правительство решило вернуться к жесткому карантину из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения вступят в силу с 14:00 18 сентября.
Общенациональная изоляция согласно решению правительства будет предусматривать ряд запретов. Об этом сообщает Newsru.co.il.
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Какие запреты будут действовать в Израиле во время жесткого карантина
- Как минимум на две недели введен запрет гражданам отходить от своего дома более чем на 500 метров.
- Также запрещено собираться на открытом пространстве в группы более 20 человек, в закрытом пространстве – не более 10 человек. Сейчас под вопросом остается возможность проводить демонстрации.
- В период карантина общественным и частным учреждениям запрещено принимать посетителей, кроме критических объектов инфраструктуры. На рабочие места разрешено выходить до 30% коллективов.
- Кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос. Также закроются образовательные учреждения.
- Через две недели жесткого карантина на две недели будет введена система "строгого сдерживания", в рамках которой экономическую деятельность ограничат до 50%.
- В то же время израильский аэропорт Бен-Гурион останется открытым.
Отметим, что в июле в Израиле произошли массовые протесты, беспорядки и столкновения с полицией из-за введения карантина. Демонстранты требовали отставки действующего премьера Биньямина Нетаньяху.
Какова ситуация в Израиле с коронавирусом
- За неделю в Израиле подтвердили более 24 тысяч новых случаев коронавируса.
- По состоянию на 13 сентября с начала пандемии в стране заболели 153 759 человек.
- Активными больными остаются более 38 тысяч пациентов.
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