Медиків жінка викликала опівночі проти 4 квітня. Через 10 хвилин лікарі вже прибули на місце.

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Жінка на Одещині не знала, що вагітна

Через 10 хвилин бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова була на місці, а ще за три хвилини прийняла у пацієнтки пологи. Як з'ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності. На світ з'явилася дівчинка, стан якої був оцінений у 6 балів по шкалі Апгар,

– розповіли у швидкій.

Там пояснили, що малюк закричав тільки після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер. Далі немовля та матір передали бригаді №81 на чолі з лікарем Кременцовим. Породіллю з новонародженою дівчинкою доправили до пологового відділення Чорноморської міської лікарні.

У швидкій висловили сподівання, що таке неочікуване батьківство стане щасливим та радісним для родини. Донечці та матері побажали здоров'я.

Зверніть увагу! Подібний випадок трапився у жовтні 2023 року в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Тоді чоловік викликав 20-річній жінці швидку через біль у животі та здуття. Окрім того, жінка думала, що в неї загострення виразкової хвороби шлунку, проте на світ народилась здорова доношена дівчинка.

Що кажуть лікарі про такі випадки