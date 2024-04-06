Медиков женщина вызвала в полночь на 4 апреля. Через 10 минут врачи уже прибыли на место.

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Женщина в Одесской области не знала, что беременна

Через 10 минут бригада № 86 в составе фельдшера Ильи Кравца и водителя Вадима Нинова была на месте, а еще через три минуты приняла у пациентки роды. Как выяснилось, боль в животе была симптомом родовой деятельности. На свет появилась девочка, состояние которой было оценено в 6 баллов по шкале Апгар,

– рассказали в скорой.

Там объяснили, что малыш закричал только после тактильной стимуляции, которую выполнил фельдшер. Далее младенца и мать передали бригаде №81 во главе с врачом Кременцовым. Роженицу с новорожденной девочкой доставили в родильное отделение Черноморской городской больницы.

В скорой выразили надежду, что такое неожиданное отцовство станет счастливым и радостным для семьи. Дочери и матери пожелали здоровья.

Обратите внимание! Подобный случай произошел в октябре 2023 года в городе Каменское Днепропетровской области. Тогда мужчина вызвал 20-летней жене скорую из-за боли в животе и вздутия. Кроме того, женщина думала, что у нее обострение язвенной болезни желудка, однако на свет родилась здоровая доношенная девочка.

Что говорят врачи о таких случаях