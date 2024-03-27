Специалисты в области гинекологии, акушерства, репродукции и педиатрии из Йельской медицинской школы и Калифорнийского университета в США применили эпигенетические часы (ряд маркеров ДНК) для оценки биологического старения у женщин во время беременности и после родов.

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Стресс для организма во время беременности

Беременность сопровождает сильный физиологический стресс, поэтому ее считают естественным испытанием для женского организма, способным выявить скрытые проблемы. Беременность также коррелирует с ускоренным биологическим старением, что было доказано в научной работе 2023 года.

Это подтверждается данными эпигенетических часов – комплексом эпигенетических меток ДНК, которые помогают определить биологический возраст тканей или органов. В свою очередь, биологический возраст – лучший предиктор проблем со здоровьем, например сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Новое исследование беременности

Сейчас команда американских врачей расширила выводы своих коллег. Они проанализировали образцы крови, взятые у 119 женщин в начале, средней и поздней стадии беременности. Последние образцы были взяты у 68 участниц примерно через три месяца после родов. Эти данные позволили ученым оценить скорость биологического старения у женщин на основе основных компонентов эпигенетических часов – митильных меток PCHorvath1, PCPhenoAge и PCGrimAge.

Далее исследователи проверили взаимосвязь между продолжительностью беременности, ускоренным биологическим старением и влиянием этих эффектов после рождения ребенка. В моделях учитывались возраст роженицы, ее этническая принадлежность, уровень образования, семейный доход, индекс массы тела до беременности и другие факторы.

Старение и омоложение

В результате была обнаружена корреляция между продолжительностью беременности и биологическим возрастом. На 18-й неделе беременности показатели скорректированного биологического возраста увеличивались на 2,39 года для PCPhenoAge, на 1,19 года – для PCGrimAge, 2,52 года – для GrimAge2, 0,07 года – для PACE.

То есть хоть беременность ускоряла биологическое старение, послеродовой период сопровождался явным восстановлением. Правда, не у всех оно было одинаковым: оказалось, что участницы, которые до беременности были на грани ожирения, потеряли меньше лет биологического возраста за три месяца после рождения ребенка, чем женщины с нормальным ИМТ.

В то же время у матерей, которые кормили младенца исключительно грудью, биологический возраст снизился сильнее, чем у тех, кто вводил в детский рацион молочную смесь. В будущем планируется выяснить, действуют ли изменения в биологическом возрасте женщины после родов в долгосрочной перспективе и накапливаются ли эти эффекты в следующих беременностях.