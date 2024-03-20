Новое исследование ранней беременности

В качестве основы для анализа канадские врачи используют данные из медицинского страхового реестра Онтарио. Выборка включает данные о более чем 2,2 миллионах девушек, достигших 12 лет с апреля 1991 года до марта 2021 года. Для группы девушек без опыта подростковой беременности средний возраст на момент окончания наблюдения составлял 25 лет, тогда как среди тех, кто имел опыт подростковой беременности, этот показатель составлял 31.

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В процессе исследования ученые оценивали данные о подростковой беременности и ее результатах, сравнивая эти данные с информацией о преждевременной смертности по всем причинам, начиная с 12 лет. Исследователи выяснили, что чем моложе женщина на момент беременности, тем выше ее риск преждевременной смерти.

Ранняя беременность повышает риск преждевременной смерти

Эта тенденция отмечена как у девушек-подростков, которые полностью выносили ребенка, так и у тех, кто потерял ребенка вследствие выкидыша или мертворожденных. Даже после корректировки данных по здоровью, уровня доходов и образования, анализ показал, что девушки, которые забеременели и родили рано, вдвое чаще умирали в молодом возрасте по сравнению с девушками, которые не имели такого опыта.

Кроме того, было установлено, что в случае прерывания беременности в подростковом возрасте риск преждевременной смерти был несколько ниже, но все равно высоким – на 40% выше вероятности умереть преждевременно, чем у девушек, которые не сталкивались с ранней беременностью.

Также выявлено, что наиболее распространенной причиной преждевременной смерти были травмы, нанесенные, как умышленно, так и случайно, включая травмы, полученные в результате нападений и физического насилия. Чаще всего умирали девушки, которые беременели до 16 лет, а также те, у которых подростковая беременность повторялась.

Специалист по вопросам здравоохранения Элизабет Л. Кук из исследовательского центра "Child Trends", который занимается вопросами детей и молодежи, указала в комментарии к работе, что связь между подростковой беременностью и преждевременной смертью скорее всего не прямая, а скорее опосредованно связана с рядом других неблагоприятных факторов, включая неблагоприятные события в детстве.