В свежем эпизоде программы "Хочу быть мамой" на YouTube-канале Люкс ФМ ведущая Таня Ли вместе с педиатром и консультантом по грудному вскармливанию и сну Екатериной Погореловой обсудили, когда и как начинать прикорм, а также как действовать, если малыш отказывается от еды.

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Когда и как начинать введение прикорма

По рекомендациям Министерства здравоохранения, оптимальное время для начала прикорма – это 6 месяцев. В этот период ребенок физиологически готов к новому типу пищи. До достижения этого возраста все потребности малыша в энергии, белках, макро- и микронутриентах удовлетворяются грудным молоком или молочной смесью.

После шести месяцев эти потребности молоко или смесь обеспечивают лишь частично, и прикорм становится важным дополнением к рациону.

Прикорм не заменяет основное кормление, а является дополнительной пищей, которую постепенно вводят в жизнь малыша. По словам Екатерины Погореловой, прикорм стоит начинать не с овощей, а с продуктов, богатых железом, таких как мясо или каши. Это поможет сделать процесс знакомства с едой полезным для ребенка.

Во время прикорма пища должна быть в виде пюре или мягких брусочков, которые легко разминаются между пальцами.

Готовые или домашние блюда для прикорма

Еще один дискуссионный вопрос – стоит ли использовать готовое пюре из баночек, или готовить еду дома. Как отмечает педиатр, оба варианта являются приемлемыми, и выбор зависит от удобства родителей и их образа жизни.

Что делать, если малыш отказывается от прикорма

Если ребенок не хочет есть прикорм, стоит сначала разобраться в причинах. Вот несколько рекомендаций:

Измените время для еды. Если малыш недавно поел грудного молока или смеси, он может быть не готов к дополнительной еде. Важно выбрать момент, когда ребенок не голоден, но и не переел, а также находится в хорошем настроении. Вводите прикорм в первой половине дня, чтобы иметь возможность отследить возможные аллергические реакции. Обратите внимание на положение ребенка. Он должен удобно сидеть во время еды. Не предлагайте малышу один и тот же продукт длительное время. Вводите разнообразные блюда.

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