Як формується залежність

Якщо говорити про хімічну залежність, то це захворювання, для якого характерний сильний, нав'язливий, часто неконтрольований потяг до психоактивних речовин.

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У залежності є чотири параметри:

зловживання;

неконтрольована тяга;

підвищення чутливості до інших наркотичних речовин;

синдром відміни.

Причому розвивається залежність завжди всередині системи – і найчастіше корінням зла насправді є не речовини, а ситуація (проте це ніяк не виправдовує зловживання речовинами).

Так, на ризик виникнення залежності впливає не тільки доступність речовин, а й особисті особливості та атмосфера, в якій людина росла. Наприклад, ситуації, коли дитину виховують залежні батьки, або в сім'ї не заведено розпізнавати та задовольняти свої потреби.

У таких випадках людина відчуватиме внутрішній дискомфорт (найчастіше сором, провину чи гнів), який рано чи пізно зважиться придушувати за допомогою речовин. Розвиток залежностей можна розглядати як компенсаторний механізм.

Умовно, людина не може вдома задовольнити потребу належності до групи. І якщо в якийсь момент з'явиться суспільство людей, які вживають речовини, які людину зрозуміють і приймуть, вона може до них приєднатися. Особливо якщо людина шукає полегшення, яке короткочасно досягається за допомогою речовин, а іншого задоволення у житті практично немає.

При цьому залежність з'являється не в одну мить – навіть від "важких", ін'єкційних, наркотиків. Якщо перед тим, як людина спробує психоактивні речовини, навколо них сформувався певний ореол привабливості, після контакту з ними установка закріпиться. І тоді виникне психологічна залежність. Якщо на цьому етапі нічого не робити, речовини поступово почнуть вбудовуватися в метаболізм – і тоді виникне абстинентний синдром, або ломка.

Чи існує залежність від цукру

Як ми писали вище, якщо в людини вже сформувалася хімічна залежність, при відмові речовин наступає синдром скасування. Ситуація із солодким дещо складніша: деякі дослідження (щоправда, на тваринах) показують, що хімічна залежність від нього може розвиватися, проте даних недостатньо.

Однак людина може бути залежною від цукру психологічно. Це означає, що виникає компульсивне, сильне бажання повторювати будь-яку поведінку задоволення емоційних потреб чи досягнення певного стану.

Відмінність психологічної залежності від хімічної в тому, що вона не завжди пов'язана із вживанням будь-яких речовин. Наприклад, об'єктом залежності можуть бути спонтанні покупки, азартні або відеоігри, люди й таке інше.

З цукром ситуація дещо складніша, оскільки його вживання стимулює систему винагороди та приносить задоволення.

Цей механізм розвинувся невипадково – глюкоза дає організму необхідну для розвитку та виживання енергію. А значить, є ризик закріпити таку поведінку: чим більше солодкого з'їдається, тим кращий настрій і тим більше хочеться ще. Особливо якщо людина перебуває у стресі: цукор успішно знижує рівень кортизолу.

Також деякі дослідження показують, що ризик виникнення цукрової залежності у тварин підвищується, якщо доступ до цукру є непостійним. При цьому перехід на солодку дієту з браком інших продуктів та страв з часом закріпить залежність і навіть може підвищити ризик депресії. А ще зловживання солодким часто пов'язане з розвитком почуття провини – основи розладів харчової поведінки.