Как формируется зависимость

Если говорить о химической зависимости, то это заболевание, для которого характерно сильное, навязчивое, часто неконтролируемое влечение к психоактивным веществам.

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В зависимости от четырех параметров:

злоупотребление;

неконтролируемая тяга;

повышение чувствительности к другим наркотическим веществам;

синдром отмены.

Причем развивается зависимость всегда внутри системы – и зачастую корнями зла действительно не вещества, а ситуация (однако это никак не оправдывает злоупотребление веществами).

Да, на риск возникновения зависимости влияет не только доступность веществ, но и личные особенности и атмосфера, в которой человек рос. Например, ситуации, когда ребенка воспитывают зависимые родители или в семье не принято распознавать и удовлетворять свои потребности.

В таких случаях человек будет испытывать внутренний дискомфорт (чаще стыд, вину или гнев), который рано или поздно решится подавлять с помощью веществ. Развитие зависимостей можно рассматривать как компенсаторный механизм.

Условно человек не может дома удовлетворить потребность принадлежности к группе. И если в какой-то момент появится общество людей, употребляющих вещества, которые поймут и примут человека, он может к ним присоединиться. Особенно, если человек ищет облегчение, которое кратковременно достигается с помощью веществ, а другого удовольствия в жизни практически нет.

При этом зависимость появляется не в мгновение ока – даже от "тяжелых", инъекционных, наркотиков. Если перед тем, как человек попробует психоактивные вещества, вокруг них сформировался определенный ореол обаяния, после контакта с ними установка закрепится. И тогда возникнет психологическая зависимость. Если на этом этапе ничего не делать, вещества постепенно начнут встраиваться в метаболизм – тогда возникнет абстинентный синдром, или ломка.

Существует ли зависимость от сахара

Как мы писали выше, если у человека уже сформировалась химическая зависимость, при отказе веществ наступает синдром отмены. Ситуация со сладким несколько сложнее: некоторые исследования (правда, на животных) показывают, что химическая зависимость от них может развиваться, однако данных недостаточно.

Однако человек может быть зависим от сахара психологически. Это значит, что возникает компульсивное, сильное желание повторять любое поведение удовлетворения эмоциональных потребностей или достижения определенного состояния.

Отличие психологической зависимости от химической в том, что она не всегда связана с употреблением каких-либо веществ. Например, объектом зависимости могут быть спонтанные покупки, азартные или видеоигры, люди и т.д.

С сахаром ситуация несколько сложнее, поскольку его употребление стимулирует систему вознаграждения и доставляет удовольствие.

Этот механизм развился не случайно – глюкоза дает организму необходимую для развития и выживания энергию. А значит, есть риск закрепить такое поведение: чем больше сладкого съедается, тем лучше настроение и тем больше хочется еще. Особенно если человек находится в стрессе: сахар успешно снижает уровень кортизола.

Также некоторые исследования показывают, что риск возникновения сахарной зависимости у животных повышается, если доступ к сахару непостоянен. При этом переход на сладкую диету с нехваткой других продуктов и блюд со временем закрепит зависимость и может повысить риск депрессии. А еще злоупотребление сладким часто связано с развитием чувства вины – основы расстройств пищевого поведения.