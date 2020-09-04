Україна веде перемовини щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу COVID-19 з компаніями AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом проводить цю розробку, та китайським виробником вакцин "Сеновакс".

Про це розповів міністер охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 вересня, пише 24 канал.

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Україна розраховує на 8 мільйонів доз вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.