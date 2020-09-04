Закупівля вакцин проти COVID-19: з ким Україна веде перемовини
Україна веде перемовини щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу COVID-19 з компаніями AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом проводить цю розробку, та китайським виробником вакцин "Сеновакс".
Про це розповів міністер охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 вересня, пише 24 канал.
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Україна розраховує на 8 мільйонів доз вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Ми спілкуємось практично зі всіма лідерами з точки зору розробки вакцин. Що це за компанії. Перше, ми ведемо перемовини з компанією "Астразенека". Зараз вони перебувають на третій фазі клінічних випробувань. Очікуємо у четвертому кварталі відповідно закінчення клінічних випробувань і реєстрацію вакцини,
– сказав він.
Степанов додав, що МОЗ наразі очікує від "Астразенека" пропозицію щодо кількості вакцин, яку вони готові будуть поставити і в якій черзі готові будуть поставляти. Міністр додав, що Україна вже виділила кошти і готова вносити передоплату.
Також МОЗ веде перемовини з китайським виробником "Сеновакс", який також знаходиться на третій стадії клінічних випробувань та має надати інформації щодо кількості доз, яку компанія готова поставити після початку виробництва вакцини.
"20% від кількості населення – це для України близько 8 млн доз. Вже в нас триває процес підписання договорів, відповідних меморандумів, угод, щоб відразу після виготовлення і реєстрації вакцин ми також могли їх отримати", – додав Степанов.