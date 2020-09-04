Украина ведет переговоры о закупке вакцины против коронавируса COVID-19 с компаниями AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом проводит эту разработку, и китайским производителем вакцин "Сеновакс".

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября, пишет 24 канал.

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Украина рассчитывает на 8 миллионов доз вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX.

Мы общаемся практически со всеми лидерами с точки зрения разработки вакцин. Что это за компании. Первое, мы ведем переговоры с компанией "Астразенека". Сейчас они находятся на третьей фазе клинических испытаний. Ожидаем в четвертом квартале соответственно окончания клинических испытаний и регистрацию вакцины,

– сказал он.

Степанов добавил, что Минздрав сейчас ожидает от "Астразенека" предложение по количеству вакцин, которое они готовы будут поставить и в какой очереди готовы будут поставлять. Министр добавил, что Украина уже выделила средства и готова вносить предоплату.

Также Минздрав ведет переговоры с китайским производителем "Сеновакс", который также находится на третьей стадии клинических испытаний и должен предоставить информацию о количестве доз, которую компания готова поставить после начала производства вакцины.

"20% от количества населения – это для Украины около 8 млн доз. Уже у нас идет процесс подписания договоров, соответствующих меморандумов, соглашений, чтобы сразу после изготовления и регистрации вакцин мы также могли их получить", – добавил Степанов.