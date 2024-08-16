Для чого застосовуватимуть медичний канабіс

Відтак, медичний канабіс стає доступнішим для лікування в Україні таких станів, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) у військових, тривожні розлади, епілепсія, онкологічні захворювання та хронічний біль у паліативних пацієнтів.

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Крім того, речовини, такі як канабіс, його смола, екстракти та настоянки, були вилучені з переліку особливо небезпечних речовин. Тепер їхній обіг допускається з деякими обмеженнями, що стосуються специфіки використання.

Також закон забезпечує можливість вирощування промислових конопель, зі забороною на виробництво наркотичних засобів та психотропних речовин. Ключовою умовою є використання насіння з сортів, що містять не більше 0,2% тетрагідроканабінолу (психотропна речовина конопель) у висушеній соломі, цей вміст буде збільшений до 0,3% з 16 лютого 2027 року.

Контроль за розповсюдженням

Для регулювання культивування медичного канабісу в Україні, розроблені ліцензійні умови, які найближчим часом розгляне та затвердить Кабінет Міністрів. Весь ланцюг вирощування медичного канабісу, від виробництва до реалізації у фармацевтичних закладах, підлягатиме суворому ліцензуванню та контролю.

Щодо вимог до культивування конопель, важливими аспектами є вирощування в умовах закритого ґрунту, цілодобове відеоспостереження, доступ до якого матиме національна поліція, а також дотримання встановлених практик збору та обробки рослинної сировини.