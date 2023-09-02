Ба більше, за останні 2 місяці від хвороби вже померло 3 людини. Востаннє спалах лептоспірозу на Закарпатті фіксували 5 років тому.

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Хвороба стрімко шириться Закарпаттям

Лікарі б'ють на сполох, адже такого стрімкого поширення хвороби не було багато років. Нині у лікарнях Ужгорода перебуває 12 пацієнтів з лептоспірозом. Серед них – двоє у тяжкому стані в реанімації, адже звернулися за допомогою запізно.

Що відомо про лептоспіроз Лептоспіроз – хвороба, яка передається гризунами. Часто завершується смертю, адже ранні симптоми дуже схожі на звичайну застуду. Це гостра інфекційна хвороба, яка перебігає з гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем, геморагічним синдромом

Головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло поляк повідомив, що основними симптомами хвороби є:

висока температура – до 39 – 40 градусів;

сильні м'язові болі, особливо у литках;

ураження нирок і печінки.

На Закарпатті більшість хворих – це чоловіки за 40 років. Пацієнти говорять, що навіть не підозрювали у себе смертельної хвороби. Звернулися за допомогою до медиків лише тоді, коли почалося ураження нирок і печінки – жовтіння очей та сильний біль.

Температура була 39,5, була слабкість, апетит зник, печінка трохи та живіт поболював, очі жовті,

– розповів один з хворих.

Сімейні лікарі не очікували спалаху хвороби, тому, коли почало з'являтися все більше пацієнтів з однаковими симптомами, почали бити на сполох. Фіксували випадки у Перечинському районі та Березниках.

Як можна заразитися смертельною хворобою

Лікарі говорять, що люди могли інфікуватися під час догляду за худобою. Бактерії лептоспірозу можуть потрати в організм людини через рани й порізи або з брудними продуктами через слизову. Ба більше, захворіти можна й під час звичайної прогулянки у лісі, риболовлі чи сінокосі.

До слова, один з пацієнтів заявив, що почав відчувати слабкість відразу після того, як напився води з джерела, де завжди набирав воду. Після цього у нього почався головний біль, а також біль у животі та ногах. Згодом з'явилася й температура 39,5 градусів, яка стрімко зростала.

Переносниками хвороби можуть бути й щурі, тому треба дуже ретельно слідкувати за станом здоров'я.

Якщо ви йдете купатися і маєте рани чи порізи – не треба лізти у воду. Якщо ви пішли до лісу – не треба пити воду. Взагалі в цей період ми рекомендуємо вживати воду тільки кип'ячену,

– порадив лікар Михайло Поляк.

Також варто ретельно мити фрукти та овочі, вакцинувати домашніх тварин та запобігати появі гризунів. Існує вакцина проти лептоспірозу, але вона платна, оскільки не входить до переліку обов'язкових щеплень в Україні. Медики радять її зробити, якщо людина входить до групи ризику. Наприклад, займається фермерством.