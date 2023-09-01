Спалах зафіксували відразу у 6 закладах. Станом на 1 вересня відомо про 18 постраждалих малюків. Їм – від 2 до 6 років. Усі діти їли продукти, які доставила ця кейтерингова компанія.

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На стаціонарному лікуванні станом на 1 вересня перебувають 17 малюків. Окрім того, одна дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Наразі вже розпочали епідеміологічне розслідування. Метою наразі є встановити ймовірне джерело та локалізувати спалах. Також проводять дослідження, спрямовані на виявлення збудника захворювання.

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту,

– мовиться у повідомленні.

У Тернополі діти застрягли на оглядовому колесі

Тим часом у Тернополі у парку "Національного відродження" двоє дітей застрягли на оглядовому колесі. Атракціон раптом припинив працювати, й малюки застрягли на висоті. Приблизно 30 хвилин діти перебували заблоковані у кабіні. На щастя, їх врятували рятувальники.