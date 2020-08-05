Від учора на COVID-19 захворіли 1 271 мешканець України, збільшивши загальну кількість інфікованих до 75 тисяч 490. Найбільшу кількість випадків зареєстрували на Львівщині та в столиці.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише 24 канал.

Читайте також Маркер ускладнень при COVID-19: як спрогнозувати перебіг захворювання

Новий антирекорд за кількістю інфікованих

Від учора коронавірусну інфекцію виявили у 1 271 мешканця України – це найбільший добовий приріст від початку пандемії. Попередній рекорд фіксували 30 липня, тоді захворіли 1197 людей.

Таким чином загальна кількість людей, які захворіли на COVID-19 – 75 490.

За минулу добу зареєстрували 24 смерті внаслідок ускладнень коронавірусного захворювання. Загалом відомо про 1 788 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Натомість видужали 40 613 людей, з яких 914 пацієнтів за минулу добу.

Поширення коронавірусу в областях

Львівська область – 10 223;

Київ – 8 812;

Рівненська область – 6 442;

Чернівецька область – 6 298;

Закарпатська область – 5 462;

Івано-Франківська область – 5 168;

Волинська область – 4 064;

Київська область – 3 942;

Харківська область – 4 239;

Одеська область – 3 638;

Тернопільська область – 3 149;

Вінницька область – 2 880;

Житомирська область – 2 009;

Дніпропетровська область – 1 474;

Хмельницька область – 1 232;

Черкаська область – 959;

Донецька область – 926;

Чернігівська область – 920;

Запорізька область – 871;

Кіровоградська область – 711;

Миколаївська область – 658;

Сумська область – 570;

Полтавська область – 472;

Херсонська область – 236;

Луганська область – 135.

Увага! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.