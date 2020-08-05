Захворюваність висока: 1 271 українець інфікувався коронавірусом за добу
Від учора на COVID-19 захворіли 1 271 мешканець України, збільшивши загальну кількість інфікованих до 75 тисяч 490. Найбільшу кількість випадків зареєстрували на Львівщині та в столиці.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише 24 канал.
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Від учора коронавірусну інфекцію виявили у 1 271 мешканця України – це найбільший добовий приріст від початку пандемії. Попередній рекорд фіксували 30 липня, тоді захворіли 1197 людей.
Таким чином загальна кількість людей, які захворіли на COVID-19 – 75 490.
За минулу добу зареєстрували 24 смерті внаслідок ускладнень коронавірусного захворювання. Загалом відомо про 1 788 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
Натомість видужали 40 613 людей, з яких 914 пацієнтів за минулу добу.
Поширення коронавірусу в областях
- Львівська область – 10 223;
- Київ – 8 812;
- Рівненська область – 6 442;
- Чернівецька область – 6 298;
- Закарпатська область – 5 462;
- Івано-Франківська область – 5 168;
- Волинська область – 4 064;
- Київська область – 3 942;
- Харківська область – 4 239;
- Одеська область – 3 638;
- Тернопільська область – 3 149;
- Вінницька область – 2 880;
- Житомирська область – 2 009;
- Дніпропетровська область – 1 474;
- Хмельницька область – 1 232;
- Черкаська область – 959;
- Донецька область – 926;
- Чернігівська область – 920;
- Запорізька область – 871;
- Кіровоградська область – 711;
- Миколаївська область – 658;
- Сумська область – 570;
- Полтавська область – 472;
- Херсонська область – 236;
- Луганська область – 135.