Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал.

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Новый антирекорд по количеству инфицированных

Со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию обнаружили у 1 271 жителя Украины – это наибольший суточный прирост с начала пандемии. Предыдущий рекорд фиксировали 30 июля, тогда заболели 1197 человек.

Таким образом общее количество людей, которые заболели COVID-19 – 75 490.

За прошедшие сутки зарегистрировали 24 смерти вследствие осложнений коронавирусного заболевания. Всего известно о 1 788 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

Зато выздоровели 40 613 человек, из которых 914 пациентов за прошедшие сутки.