Заболеваемость высокая: 1 271 украинец инфицировался коронавирусом за сутки
Со вчерашнего дня COVID-19 заболел 1 271 житель Украины, увеличив общее количество инфицированных до 75 тысяч 490. Наибольшее количество случаев зарегистрировали во Львовской области и в столице.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал.
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Распространение коронавируса в областях
- Львовская область – 10 223;
- Киев – 8 812;
- Ровенская область – 6 442;
- Черновицкая область – 6 298;
- Закарпатская область – 5 462;
- Ивано-Франковская область – 5 168;
- Волынская область – 4 064;
- Киевская область – 3 942;
- Харьковская область – 4 239;
- Одесская область – 3 638;
- Тернопольская область – 3 149;
- Винницкая область – 2 880;
- Житомирская область – 2 009;
- Днепропетровская область – 1 474;
- Хмельницкая область – 1 232;
- Черкасская область – 959;
- Донецкая область – 926;
- Черниговская область – 920;
- Запорожская область – 871;
- Кировоградская область – 711;
- Николаевская область – 658;
- Сумская область – 570;
- Полтавская область – 472;
- Херсонская область – 236;
- Луганская область – 135.
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