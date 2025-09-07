Як позбутись захитування в авто: назвали доступний спосіб
- Дослідження Південно-Західного університету Китаю показало, що весела та спокійна музика ефективно знижує симптоми захитування в транспорті.
- Експеримент з симулятором водіння показав, що весела музика зменшує захитування на 57,3%, спокійна на 56,7%, а сумна лише на 40%.
Музика може стати простим і безпечним способом позбутися захитування під час подорожей. Водночас не усі музичні композиції однаково ефективні у цьому.
Яка музика допоможе від захитування?
Дослідження, проведене вченими з Південно-Західного університету Китаю, показало, що прослуховування музики позитивно впливає на симптоми кінетозу (захитування в транспорті), повідомляє 24 Канал.
Найкращий ефект дає весела та спокійна музика, тоді як сумна лише погіршує відчуття.
Що відомо про дослідження?
Учасників експерименту помістили у спеціальний симулятор водіння, що викликав у них легкі симптоми нудоти. Потім добровольцям вмикали різні жанри музики, паралельно відстежуючи активність мозку за допомогою електроенцефалографії.
Результати виявилися показовими:
- весела музика зменшувала симптоми в середньому на 57,3%;
- спокійна музика – на 56,7%;
- пристрастна музика – на 48,3%;
- сумна музика – лише на 40%, що навіть гірше, ніж просто відпочинок (43,3%).
Зауважте. Дослідники пояснили, що спокійна "м'яка" музика допомагає розслабитися й зменшує напруження, яке провокує нудоту. Весела ж активує систему винагороди мозку та відволікає від неприємних відчуттів. Натомість сумна музика підсилює негативні емоції, тому погіршує стан.
Захитування здатне серйозно зіпсувати враження від подорожей, а ліки, які застосовують для його лікування, часто викликають сонливість. Музика ж є безпечним, доступним та персоналізованим методом допомоги,
– зазначив керівник дослідження доктор Ціцун Юе.
Перспектива відкриття?
Він додав, що подібний підхід може бути корисним не лише під час поїздок у наземному транспорті, а й у літаках чи на морських подорожах.
Науковці зауважили, що попередні результати дійсно обнадійливі, та потрібні додаткові дослідження з більшою кількістю учасників, аби підтвердити ефективність методу.
Що ще треба про користь музики?
Музика допомагає виконувати монотонну роботу. Чи то перевірка електронної пошти, чи заповнення таблиці, музика підвищує швидкість виконання цих завдань.
До слова, практика саундхілінг сприяє розслабленню та зняттю стресу, оскільки звук здатний резонувати з клітинами організму і впливати на різні фізіологічні процеси, такі як частота серцевих скорочень, дихання та активність мозку.
