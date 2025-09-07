Яка музика допоможе від захитування?

Дослідження, проведене вченими з Південно-Західного університету Китаю, показало, що прослуховування музики позитивно впливає на симптоми кінетозу (захитування в транспорті), повідомляє 24 Канал.

Найкращий ефект дає весела та спокійна музика, тоді як сумна лише погіршує відчуття.

Що відомо про дослідження?

Учасників експерименту помістили у спеціальний симулятор водіння, що викликав у них легкі симптоми нудоти. Потім добровольцям вмикали різні жанри музики, паралельно відстежуючи активність мозку за допомогою електроенцефалографії.

Результати виявилися показовими:

весела музика зменшувала симптоми в середньому на 57,3%;

спокійна музика – на 56,7%;

пристрастна музика – на 48,3%;

сумна музика – лише на 40%, що навіть гірше, ніж просто відпочинок (43,3%).

Зауважте. Дослідники пояснили, що спокійна "м'яка" музика допомагає розслабитися й зменшує напруження, яке провокує нудоту. Весела ж активує систему винагороди мозку та відволікає від неприємних відчуттів. Натомість сумна музика підсилює негативні емоції, тому погіршує стан.

Захитування здатне серйозно зіпсувати враження від подорожей, а ліки, які застосовують для його лікування, часто викликають сонливість. Музика ж є безпечним, доступним та персоналізованим методом допомоги,

– зазначив керівник дослідження доктор Ціцун Юе.

Перспектива відкриття?

Він додав, що подібний підхід може бути корисним не лише під час поїздок у наземному транспорті, а й у літаках чи на морських подорожах.

Науковці зауважили, що попередні результати дійсно обнадійливі, та потрібні додаткові дослідження з більшою кількістю учасників, аби підтвердити ефективність методу.

Що ще треба про користь музики?