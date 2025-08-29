Вплив музики на здоров’я людини – популярна тема серед науковців усього світу. Уже відомо, що музика здатна не лише покращувати настрій, а й помітно впливати на якість життя чи навіть підсилювати ефект від фізичних тренувань. Тепер з’ясувалося, що музична освіта також є потужним тренажером для головного органу – мозку, повідомляє 24 Канал з посиланням на PLOS Biology.

Нове дослідження впливу музики

Міжнародна команда дослідників із Китаю та Канади вирішила дізнатись, як багаторічне заняття музикою впливає на так званий когнітивний резерв – здатність мозку адаптуватися до стресів і пошкоджень завдяки гнучкості нейронних зв’язків.

У дослідженні взяли участь три групи добровольців: 25 літніх музикантів (з досвідом гри щонайменше 32 роки, які почали займатись музикою до 23 років), 25 їхніх ровесників не музикантів (музичний досвід – максимум два роки) та 24 молодих людей віком від 20 до 30 років із мінімальним музичним досвідом. Усі учасники вільно володіли китайською, не мали неврологічних порушень чи проблем зі слухом.

Кожному з них запропонували непросте завдання: розпізнати склади "ба", "па", "да" і "та" на аудіозаписі, де фоновим шумом була мова інших людей. Водночас учені за допомогою функціональної МРТ спостерігали за роботою їхнього мозку.

Музика сповільнює старіння мозку

Результати виявилися вкрай цікавими: з віком мозок справді починає залучати додаткові ділянки, аби компенсувати вікові зміни. Проте у літніх людей, котрі довгі роки займалися музикою, цей ефект виражений значно слабше, ніж у їхніх ровесників без музичного досвіду. Ба більше, мозок молодих не музикантів за параметрами активності більше нагадував мозок літнього музиканта, ніж літнього не музиканта.

Дослідники дійшли важливого висновку: багаторічна музична практика допомагає сформувати "подушку безпеки" для когнітивних функцій і стримує вікове підсилення нейронної активності під час виконання складних завдань, таких як сприймання мови на фоні шуму. Це відкриває нові можливості для профілактики вікових змін і наголошує: творча активність має велике значення для збереження ясності думки у зрілому віці.