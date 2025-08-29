Влияние музыки на здоровье человека – популярная тема среди ученых всего мира. Уже известно, что музыка способна не только улучшать настроение, но и заметно влиять на качество жизни или даже усиливать эффект от физических тренировок. Теперь выяснилось, что музыкальное образование также является мощным тренажером для главного органа – мозга, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS Biology.

Новое исследование влияния музыки

Международная команда исследователей из Китая и Канады решила узнать, как многолетнее занятие музыкой влияет на так называемый когнитивный резерв – способность мозга адаптироваться к стрессам и повреждениям благодаря гибкости нейронных связей.

В исследовании приняли участие три группы добровольцев: 25 пожилых музыкантов (с опытом игры не менее 32 лет, которые начали заниматься музыкой до 23 лет), 25 их ровесников не музыкантов (музыкальный опыт – максимум два года) и 24 молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет с минимальным музыкальным опытом. Все участники свободно владели китайским, не имели неврологических нарушений или проблем со слухом.

Каждому из них предложили непростую задачу: распознать слоги "ба", "па", "да" и "та" на аудиозаписи, где фоновым шумом была речь других людей. В то же время ученые с помощью функциональной МРТ наблюдали за работой их мозга.

Музыка замедляет старение мозга

Результаты оказались крайне интересными: с возрастом мозг действительно начинает привлекать дополнительные участки, чтобы компенсировать возрастные изменения. Однако у пожилых людей, которые долгие годы занимались музыкой, этот эффект выражен значительно слабее, чем у их ровесников без музыкального опыта. Более того, мозг молодых не музыкантов по параметрам активности больше напоминал мозг пожилого музыканта, чем пожилого не музыканта.

Исследователи пришли к важному выводу: многолетняя музыкальная практика помогает сформировать "подушку безопасности" для когнитивных функций и сдерживает возрастное усиление нейронной активности при выполнении сложных задач, таких как восприятие речи на фоне шума. Это открывает новые возможности для профилактики возрастных изменений и подчеркивает: творческая активность имеет большое значение для сохранения ясности мысли в зрелом возрасте.