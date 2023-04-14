Заборона ліків для переривання вагітності

Міністерство юстиції США зазначило, що рішення окружного судді США Метью Касмарика в Техасі є "надзвичайним і безпрецедентним. Вони додають, якщо постанова суду набуде чинності, вона скасує науковий висновок FDA і завдає серйозної шкоди жінкам, особливо тим, для яких міфепристон є медичною або практичною необхідністю.

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Апеляційний суд США терміново призупинив фактичну заборону на міфепристон, але не заблокував ті частини наказу Касмарика, які відновлюють обмеження на розповсюдження таблеток, що були зняті з 2016 року.

Боротьба триває

Для отримання міфепристону обов’язково потрібно прийти до лікаря, і препарат можна буде використовувати до 7 тижнів вагітності, а не до 10, як це було. Надзвичайна зупинка наказу Касмарика має діяти доти, доки 5-й окружний суд не розгляне апеляцію адміністрації Байдена у повному обсязі.

Апеляцію може розглянути інший склад суду. Обидві сторони також можуть негайно подати апеляцію до Верховного суду США.

Міфепристон використовується в Сполучених Штатах понад 20 років. Зазвичай він застосовується разом з мізопростолом. Незрозуміло, чи в разі заборони постачальники послуг перейдуть на призначення лише мізопростолу для медикаментозних абортів чи виконуватимуть лише хірургічні аборти там, де це дозволено.

Статус абортів у США

Наразі в США аборти не є повністю забороненими на федеральному рівні, але регулюються на рівні штатів. В кожному штаті США існують власні закони щодо абортів. Деякі штати дозволяють аборти упродовж всього терміну вагітності, тоді як інші штати заборонили їх повністю.

У червні 2022 року Верховний суд США ухвалив, що конституція США не передбачає права на аборт, і цим скасував легалізацію абортів на федеральному рівні і передав права на регулювання абортів штатам. Багато в чому це рішення стало можливим завдяки діям президента США Дональда Трампа, який призначив трьох суддів Верховного суду, що змінило баланс на користь консерваторів. Це рішення викликало вуличні протести у різних містах країни.