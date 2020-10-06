Від учора в Україні виявили ще 4 348 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 6 жовтня загальна кількість підтверджених інфікованих COVID-19 в країні зросла до 234 584.

Згідно з даними РНБО України, нині від хвороби продовжують лікуватись 126 663 громадяни, повідомляє 24 канал.

В Україні зареєстрували 4 348 нових хворих на коронавірус. Найбільше з них зафіксували на Харківщині (+487) та у Києві (+355).

За минулу добу померли 90 хворих. Натомість 2 149 пацієнтів виписали, адже останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

Від початку пандемії в Україні виявили 234 584 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 . 103 401 пацієнт одужав, але 4 520 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Поширення коронавірусу в областях України

Вінницька область – 6930 (+108);

Волинська область – 8880 (+146);

Дніпропетровська область – 7372 (+235);

Донецька область – 4561 (+148);

Житомирська область – 7070 (+136);

Закарпатська область – 10317 (+98);

Запорізька область – 4746 (+116);

Івано-Франківська область – 14451 (+106);

Кіровоградська область – 1194 (+10);

Київ – 25091 (+355);

Київська область – 10099 (+181);

Львівська область – 21494 (+200);

Луганська область – 1333 (+39);

Миколаївська область – 3894 (+75);

Одеська область – 15021 (+292);

Полтавська область – 3270 (+305);

Рівненська область – 13374 (+126);

Сумська область – 5676 (+223);

Тернопільська область – 14610 (+189);

Харківська область – 21451 (+487);

Херсонська область – 1544 (+48);

Хмельницька область – 7263 (+295);

Чернівецька область – 15444 (+158);

Черкаська область – 4687 (+137);

Чернігівська область – 4812 (+135).

У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.