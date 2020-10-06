За добу в Україні зафіксували 4 348 нових хворих на коронавірус та близько сотні смертей
Від учора в Україні виявили ще 4 348 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 6 жовтня загальна кількість підтверджених інфікованих COVID-19 в країні зросла до 234 584.
Згідно з даними РНБО України, нині від хвороби продовжують лікуватись 126 663 громадяни, повідомляє 24 канал.
В Україні зареєстрували 4 348 нових хворих на коронавірус. Найбільше з них зафіксували на Харківщині (+487) та у Києві (+355).
За минулу добу померли 90 хворих. Натомість 2 149 пацієнтів виписали, адже останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.
Поширення коронавірусу в областях України
- Вінницька область – 6930 (+108);
- Волинська область – 8880 (+146);
- Дніпропетровська область – 7372 (+235);
- Донецька область – 4561 (+148);
- Житомирська область – 7070 (+136);
- Закарпатська область – 10317 (+98);
- Запорізька область – 4746 (+116);
- Івано-Франківська область – 14451 (+106);
- Кіровоградська область – 1194 (+10);
- Київ – 25091 (+355);
- Київська область – 10099 (+181);
- Львівська область – 21494 (+200);
- Луганська область – 1333 (+39);
- Миколаївська область – 3894 (+75);
- Одеська область – 15021 (+292);
- Полтавська область – 3270 (+305);
- Рівненська область – 13374 (+126);
- Сумська область – 5676 (+223);
- Тернопільська область – 14610 (+189);
- Харківська область – 21451 (+487);
- Херсонська область – 1544 (+48);
- Хмельницька область – 7263 (+295);
- Чернівецька область – 15444 (+158);
- Черкаська область – 4687 (+137);
- Чернігівська область – 4812 (+135).
У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
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