Со вчерашнего дня в Украине обнаружили еще 4 348 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 6 октября общее количество подтвержденных инфицированных COVID-19 в стране возросло до 234 584.

Согласно данным СНБО Украины, в настоящее время от болезни продолжают лечиться 126 663 граждан, сообщает 24 канал.

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В Украине зарегистрировали 4 348 новых больных коронавирусом. Больше всего из них зафиксировали на Харьковщине (+487) и в Киеве (+355).

За минувшие сутки умерли 90 больных. Однако 2 149 пациентов выписали, ведь последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.

С начала пандемии в Украине обнаружили 234 584 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 . 103 401 пациент выздоровел, но 4 520 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Распространение коронавируса в областях Украины

Винницкая область – 6930 (+108);

Волынская область – 8880 (+146);

Днепропетровская область – 7372 (+235);

Донецкая область – 4561 (+148);

Житомирская область – 7070 (+136);

Закарпатская область – 10317 (+98);

Запорожская область – 4746 (+116);

Ивано-Франковская область – 14451 (+106);

Кировоградская область – 1194 (+10);

Киев – 25091 (+355);

Киевская область – 10099 (+181);

Львовская область – 21494 (+200);

Луганская область – 1333 (+39);

Николаевская область – 3894 (+75);

Одесская область – 15021 (+292);

Полтавская область – 3270 (+305);

Ровенская область – 13374 (+126);

Сумская область – 5676 (+223);

Тернопольская область – 14610 (+189);

Харьковская область – 21451 (+487);

Херсонская область – 1544 (+48);

Хмельницкая область – 7263 (+295);

Черновицкая область – 15444 (+158);

Черкасская область – 4687 (+137);

Черниговская область – 4812 (+135).

В Минздраве подчеркнули, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.