За сутки в Украине зафиксировали 4 348 новых больных коронавирусом и около сотни смертей
Со вчерашнего дня в Украине обнаружили еще 4 348 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 6 октября общее количество подтвержденных инфицированных COVID-19 в стране возросло до 234 584.
Согласно данным СНБО Украины, в настоящее время от болезни продолжают лечиться 126 663 граждан, сообщает 24 канал.
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В Украине зарегистрировали 4 348 новых больных коронавирусом. Больше всего из них зафиксировали на Харьковщине (+487) и в Киеве (+355).
За минувшие сутки умерли 90 больных. Однако 2 149 пациентов выписали, ведь последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.
Распространение коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 6930 (+108);
- Волынская область – 8880 (+146);
- Днепропетровская область – 7372 (+235);
- Донецкая область – 4561 (+148);
- Житомирская область – 7070 (+136);
- Закарпатская область – 10317 (+98);
- Запорожская область – 4746 (+116);
- Ивано-Франковская область – 14451 (+106);
- Кировоградская область – 1194 (+10);
- Киев – 25091 (+355);
- Киевская область – 10099 (+181);
- Львовская область – 21494 (+200);
- Луганская область – 1333 (+39);
- Николаевская область – 3894 (+75);
- Одесская область – 15021 (+292);
- Полтавская область – 3270 (+305);
- Ровенская область – 13374 (+126);
- Сумская область – 5676 (+223);
- Тернопольская область – 14610 (+189);
- Харьковская область – 21451 (+487);
- Херсонская область – 1544 (+48);
- Хмельницкая область – 7263 (+295);
- Черновицкая область – 15444 (+158);
- Черкасская область – 4687 (+137);
- Черниговская область – 4812 (+135).
В Минздраве подчеркнули, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.