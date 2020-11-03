У ЗСУ на COVID-19 захворіли ще 115 військових: більшість лікуються вдома
За добу 2 листопада у лавах ЗСУ виявили 115 нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 3 листопада на COVID-19 хворіють 1770 військовослужбовців.
Усього від початку пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужали 4256 заражених, померли – 17 людей. Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.
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На самоізоляції наразі перебувають 410 військових та працівників ЗСУ.
Скільки заражених госпіталізували
За добу 2 листопада госпіталізували 21 зараженого. Їхній стан оцінюють як задовільний.
- Житомирський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців;
- Хмельницький військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;
- 66 військовий мобільний госпіталь – 3 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ.
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець;
- Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець;
- Миколаївський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець.
- Київська МКЛ - 1 військовослужбовець;
- Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 працівник ЗС України
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Скільки людей лікуються вдома
Від коронавірусу вдома наразі лікуються 94 військовослужбовці та працівники ЗСУ. COVID-19 у них проходить в легкій формі.
- Київська область – 14 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;
- Львівська область - 13 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ;
- Житомирська область – 12 військовослужбовців;
- Одеська область – 10 військовослужбовців та 4 працівники ЗСУ;
- Вінницька область – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ;
- Чернігівська область – 5 військовослужбовців;
- Дніпропетровська область – 4 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ;
- Миколаївська область – 4 військовослужбовці;
- Хмельницька область – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ;
- Донецька область – 3 військовослужбовці;
- Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці;
- Закарпатська область – 2 військовослужбовці;
- Тернопільська область – 1 військовослужбовець;
- Сумська область – 1 військовослужбовець;
- Черкаська область – 1 працівник ЗСУ;
- Рівненська область – 1 працівник ЗСУ;
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