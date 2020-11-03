За добу 2 листопада у лавах ЗСУ виявили 115 нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 3 листопада на COVID-19 хворіють 1770 військовослужбовців.

Усього від початку пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужали 4256 заражених, померли – 17 людей. Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

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На самоізоляції наразі перебувають 410 військових та працівників ЗСУ.

Скільки заражених госпіталізували

За добу 2 листопада госпіталізували 21 зараженого. Їхній стан оцінюють як задовільний.

Житомирський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців;

Хмельницький військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;

66 військовий мобільний госпіталь – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ.

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець;

Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець;

Миколаївський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець.

Київська МКЛ - 1 військовослужбовець;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 працівник ЗС України

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Скільки людей лікуються вдома

Від коронавірусу вдома наразі лікуються 94 військовослужбовці та працівники ЗСУ. COVID-19 у них проходить в легкій формі.

Київська область – 14 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;

Львівська область - 13 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ;

Житомирська область – 12 військовослужбовців;

Одеська область – 10 військовослужбовців та 4 працівники ЗСУ;

Вінницька область – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ;

Чернігівська область – 5 військовослужбовців;

Дніпропетровська область – 4 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ;

Миколаївська область – 4 військовослужбовці;

Хмельницька область – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ;

Донецька область – 3 військовослужбовці;

Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці;

Закарпатська область – 2 військовослужбовці;

Тернопільська область – 1 військовослужбовець;

Сумська область – 1 військовослужбовець;

Черкаська область – 1 працівник ЗСУ;

Рівненська область – 1 працівник ЗСУ;