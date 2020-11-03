За сутки 2 ноября в рядах ВСУ обнаружили 115 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 3 ноября COVID-19 болеют 1770 военнослужащих.

Всего с начала пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели 4 256 зараженных, умерли – 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Читайте также В Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19

На самоизоляции сейчас находятся 410 военных и работников ВСУ.

Сколько зараженных госпитализировали

За сутки 2 ноября госпитализировали 21 зараженного. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Житомирский военный госпиталь – 6 военнослужащих;

Хмельницкий военный госпиталь – 3 военнослужащих;

66 военный мобильный госпиталь – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр северного региона – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий;

Мукачевский военный госпиталь – 1 военнослужащий;

Николаевский военный госпиталь – 1 военнослужащий.

Киевская ГКБ – 1 военнослужащий;

Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 1 работник ВС Украины

Читайте также Мы близки к катастрофе, – Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине

Сколько людей лечатся дома

От коронавируса дома сейчас лечатся 94 военнослужащих и работников ВСУ. COVID-19 у них проходит в легкой форме.

Киевская область – 14 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Львовская область – 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ;

Житомирская область – 12 военнослужащих;

Одесская область – 10 военнослужащих и 4 работника ВСУ;

Винницкая область – 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ;

Черниговская область – 5 военнослужащих;

Днепропетровская область – 4 военнослужащих и 2 работника ВСУ;

Николаевская область – 4 военнослужащих;

Хмельницкая область – 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ;

Донецкая область – 3 военнослужащих;

Ивано-Франковская область – 2 военнослужащих;

Закарпатская область – 2 военнослужащих;

Тернопольская область – 1 военнослужащий;

Сумская область – 1 военнослужащий;

Черкасская область – 1 работник ВСУ;

Ровненская область – 1 работник ВСУ;

Обратите внимание! За сутки 2 ноября в Украине обнаружили 8 899 новых инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране обнаружили 411 093 случаев заражения COVID-19.