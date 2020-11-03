В ВСУ COVID-19 заболели еще 115 военных: большинство лечатся дома
За сутки 2 ноября в рядах ВСУ обнаружили 115 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 3 ноября COVID-19 болеют 1770 военнослужащих.
Всего с начала пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели 4 256 зараженных, умерли – 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
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На самоизоляции сейчас находятся 410 военных и работников ВСУ.
Сколько зараженных госпитализировали
За сутки 2 ноября госпитализировали 21 зараженного. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
- Житомирский военный госпиталь – 6 военнослужащих;
- Хмельницкий военный госпиталь – 3 военнослужащих;
- 66 военный мобильный госпиталь – 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр северного региона – 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий;
- Мукачевский военный госпиталь – 1 военнослужащий;
- Николаевский военный госпиталь – 1 военнослужащий.
- Киевская ГКБ – 1 военнослужащий;
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 1 работник ВС Украины
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Сколько людей лечатся дома
От коронавируса дома сейчас лечатся 94 военнослужащих и работников ВСУ. COVID-19 у них проходит в легкой форме.
- Киевская область – 14 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
- Львовская область – 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ;
- Житомирская область – 12 военнослужащих;
- Одесская область – 10 военнослужащих и 4 работника ВСУ;
- Винницкая область – 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ;
- Черниговская область – 5 военнослужащих;
- Днепропетровская область – 4 военнослужащих и 2 работника ВСУ;
- Николаевская область – 4 военнослужащих;
- Хмельницкая область – 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ;
- Донецкая область – 3 военнослужащих;
- Ивано-Франковская область – 2 военнослужащих;
- Закарпатская область – 2 военнослужащих;
- Тернопольская область – 1 военнослужащий;
- Сумская область – 1 военнослужащий;
- Черкасская область – 1 работник ВСУ;
- Ровненская область – 1 работник ВСУ;
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