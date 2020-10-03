Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє інформацію про те, що дехто з пацієнтів з COVID-19, які приймали препарат Ремдесивір, згодом мали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок.

Про це повідомляє видання DW. Зазначається, що на сьогодні цей препарат дають президенту США Дональду Трампу.

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Видання посилається на інформацію про те, що деякі пацієнти, які приймали Ремдесивір для лікування COVID-19, згодом страждали на порушення в роботі нирок.

Експерти EMA перевіряють, чи є тут зв'язок і чи є це побічним ефектом.

Що відомо про Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола.

Розробила препарат американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає їм пережити гостру фазу інфекції.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу