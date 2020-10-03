Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет информацию о том, что некоторые из пациентов с COVID-19, которые принимали препарат Ремдесивир, впоследствии имели серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек.

Об этом сообщает издание DW. Отмечается, что на сегодня этот препарат дают президенту США Дональду Трампу.

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Издание ссылается на информацию о том, что некоторые пациенты, которые принимали Ремдесивир для лечения COVID-19, впоследствии страдали из-за нарушений в работе почек.

Эксперты EMA проверяют, есть ли здесь связь и является ли это побочным эффектом.

Что известно о Ремдесивире

Противовирусный препарат Ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. Он снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарство вводят внутривенно.



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