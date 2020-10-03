По состоянию на 3 октября в Украине введено более 29 тысяч коек, которые определены для пациентов с коронавирусом COVID-19. На сегодня из них заполнено 53,9%.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября, пишет 24 канал.

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На сегодня в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек.

Количество людей, имеющих средней тяжести или тяжелое течение болезни, только увеличивается. У нас заполняются кровати. На сегодня это 53,9% целиком по стране из 29 тысяч 827 коек, которые отведены под лечение COVID-19,

- заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что из-за этого он подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 222 322 человек. Из них 98 737 пациентов выздоровели, а 4 353 человека умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться более 119 тысяч человек.

Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала