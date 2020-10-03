Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине зафиксировали 222 322 случая заражения.

Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 222 322 человек. Из них 98 737 пациентов выздоровели, а 4 353 человека умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться более 119 тысяч человек.

За минувшие сутки подтверждены еще 92 смерти от коронавирусной инфекции. Больше всего летальных случаев в Киеве – 11.

Больше всего новых больных за минувшие сутки зафиксировали на Харьковщине (516), в Киеве (441), Одесской (310), Днепропетровской (297) и Сумской (231).

Статистика распространения коронавируса в областях