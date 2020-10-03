За минувшие сутки 4 661 украинец заболел коронавирусом: статистика
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине зафиксировали 222 322 случая заражения.
Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.
Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 222 322 человек. Из них 98 737 пациентов выздоровели, а 4 353 человека умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться более 119 тысяч человек.
За минувшие сутки подтверждены еще 92 смерти от коронавирусной инфекции. Больше всего летальных случаев в Киеве – 11.
Больше всего новых больных за минувшие сутки зафиксировали на Харьковщине (516), в Киеве (441), Одесской (310), Днепропетровской (297) и Сумской (231).
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 24 043 (+441)
- Львовская область – 21 032 (+206)
- Харьковская область – 20 104 (+516)
- Черновицкая область – 14 966 (+179)
- Одесская область – 14 379 (+310)
- Тернопольская область – 14 167 (+171)
- Ивано – Франковская область – 14 093 (+125)
- Ровенская область – 12 956 (+186)
- Закарпатская область – 10 105 (+101)
- Киевская область – 9591 (+163)
- Волынская область – 8455 (+130)
- Днепропетровская область – 6719 (+297)
- Хмельницкая область – 6647 (+215)
- Винницкая область – 6554 (+102)
- Житомирская область – 6468 (+203)
- Сумская область – 4908 (+231)
- Черниговская область – 4518 (+109)
- Черкасская область – 4430 (+135)
- Запорожская область – 4401 (+117)
- Донецкая область – 3864 (+214)
- Николаевская область – 3490 (+121)
- Полтавская область – 2727 (+215)
- Херсонская область – 1340 (+90)
- Кировоградская область – 1207 (+67)
- Луганская область – 1158 (+17)
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