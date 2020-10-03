Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні зафіксували 222 322 випадки зараження.

Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.

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Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 222 322 людей. З них 98 737 пацієнтів одужали, а 4 353 людей померли від ускладнень. Нині продовжують лікуватися понад 119 тисяч людей.

За минулу добу підтверджено ще 92 смерті від коронавірусної інфекції. Найбільше летальних випадків у Києві – 11.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксували на Харківщині (516), у Києві (441), на Одещині (310), Дніпропетровщині (297) та Сумщині (231).

Статистика поширення коронавірусу в областях