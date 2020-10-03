За добу 4 661 українець захворів на коронавірус: статистика
Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні зафіксували 222 322 випадки зараження.
Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.
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Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 222 322 людей. З них 98 737 пацієнтів одужали, а 4 353 людей померли від ускладнень. Нині продовжують лікуватися понад 119 тисяч людей.
За минулу добу підтверджено ще 92 смерті від коронавірусної інфекції. Найбільше летальних випадків у Києві – 11.
Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксували на Харківщині (516), у Києві (441), на Одещині (310), Дніпропетровщині (297) та Сумщині (231).
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 24 043 (+441)
- Львівська область – 21 032 (+206)
- Харківська область – 20 104 (+516)
- Чернівецька область – 14 966 (+179)
- Одеська область – 14 379 (+310)
- Тернопільська область – 14 167 (+171)
- Івано-Франківська область – 14 093 (+125)
- Рівненська область – 12 956 (+186)
- Закарпатська область – 10 105 (+101)
- Київська область – 9591 (+163)
- Волинська область – 8455 (+130)
- Дніпропетровська область – 6719 (+297)
- Хмельницька область – 6647 (+215)
- Вінницька область – 6554 (+102)
- Житомирська область – 6468 (+203)
- Сумська область – 4908 (+231)
- Чернігівська область – 4518 (+109)
- Черкаська область – 4430 (+135)
- Запорізька область – 4401 (+117)
- Донецька область – 3864 (+214)
- Миколаївська область – 3490 (+121)
- Полтавська область – 2727 (+215)
- Херсонська область – 1340 (+90)
- Кіровоградська область – 1207 (+67)
- Луганська область – 1158 (+17)
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