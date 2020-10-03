Станом на 3 жовтня в Україні введено понад 29 тисяч ліжок, які визначені для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. На сьогодні з них заповнено 53,9%.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 жовтня, пише 24 канал.

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На сьогодні у лікарнях з коронавірусом знаходяться 16 076 осіб.

Кількість людей, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби, тільки збільшується. У нас заповнюються ліжка. На сьогодні це 53,9% цілком по країні з 29 тисяч 827 ліжок, які відведені під лікування COVID-19,

– заявив Степанов.

Глава МОЗ додав, що через це він підписав розпорядження про введення ще п'яти лікарень у різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 222 322 людей. З них 98 737 пацієнтів одужали, а 4 353 людей померли від ускладнень. Нині продовжують лікуватися понад 119 тисяч людей.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу