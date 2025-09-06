Головний складник гель-лаків пов'язали з безпліддям – у ЄС ввели заборону
- У ЄС з 1 вересня заборонено використання триметилбензоїл дифенілфосфін оксиду (TPO) у гель-лаках через потенційний негативний вплив на репродуктивну систему та ризик безпліддя.
- Ця заборона може вплинути на ринки за межами ЄС, включаючи США, де поки що застосування TPO не врегульовано, і Україну, куди імпортується значна частина продукції з ЄС.
- Виробники змушені шукати безпечні альтернативи TPO, хоча поки що не було знайдено повноцінних замінників, що викликає критику щодо наукової обґрунтованості рішення ЄС.
З 1 вересня у країнах Єврсоюзу набули чинності нові правила безпеки косметики. Зокрема, під заборону потрапила речовина триметилбензоїл дифенілфосфін оксид (TPO), яка є інгредієнтом у гелевих лаках для нігтів. Саме завдяки їй покриття швидко твердне під лампою та довго зберігає колір.
Чому заборонили речовину?
Причиною стали результати досліджень, які свідчать, що TPO може негативно впливати на репродуктивну систему та потенційно призводити до безпліддя. З огляду на ці ризики, ЄС ухвалив рішення вилучити такі продукти з обігу та зобов'язати виробників змінити формули, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.
Тепер салони манікюру мають утилізувати залишки лаків з TPO, а бренди – шукати безпечні альтернативи. Це, ймовірно, вплине й на український ринок, адже значна частина продукції імпортується з ЄС.
Водночас у США застосування цієї речовини поки що не врегульовано. Однак експерти припускають, що європейські обмеження можуть стати поштовхом для змін і на американському ринку: компаніям буде простіше випускати однакову продукцію для різних країн, ніж підтримувати «подвійні стандарти».
Чи дійсно гель-лаки небезпечні?
Представниця британської асоціації CPTA Франческа Раполла наголосила, що виробники не змогли довести безпечність TPO, а також визнала відсутність повноцінних замінників цієї речовини.
Водночас деякі експерти, зокрема консультант із Каліфорнії Даг Шун, критикують рішення ЄС, вважаючи, що воно ухвалене без достатньої наукової оцінки ризиків.
