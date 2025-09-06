Чому заборонили речовину?

Причиною стали результати досліджень, які свідчать, що TPO може негативно впливати на репродуктивну систему та потенційно призводити до безпліддя. З огляду на ці ризики, ЄС ухвалив рішення вилучити такі продукти з обігу та зобов'язати виробників змінити формули, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Дивіться також Облисіяння у 20 років: учені пов'язали випадіння волосся з поширеними напоями

Тепер салони манікюру мають утилізувати залишки лаків з TPO, а бренди – шукати безпечні альтернативи. Це, ймовірно, вплине й на український ринок, адже значна частина продукції імпортується з ЄС.

Водночас у США застосування цієї речовини поки що не врегульовано. Однак експерти припускають, що європейські обмеження можуть стати поштовхом для змін і на американському ринку: компаніям буде простіше випускати однакову продукцію для різних країн, ніж підтримувати «подвійні стандарти».

Чи дійсно гель-лаки небезпечні?

Представниця британської асоціації CPTA Франческа Раполла наголосила, що виробники не змогли довести безпечність TPO, а також визнала відсутність повноцінних замінників цієї речовини.

Водночас деякі експерти, зокрема консультант із Каліфорнії Даг Шун, критикують рішення ЄС, вважаючи, що воно ухвалене без достатньої наукової оцінки ризиків.

Стан нігтів: що треба знати?