Почему запретили вещество?
Причиной стали результаты исследований, которые свидетельствуют, что TPO может негативно влиять на репродуктивную систему и потенциально приводить к бесплодию. Учитывая эти риски, ЕС принял решение изъять такие продукты из обращения и обязать производителей изменить формулы, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.
Теперь салоны маникюра должны утилизировать остатки лаков с TPO, а бренды – искать безопасные альтернативы. Это, вероятно, повлияет и на украинский рынок, ведь значительная часть продукции импортируется из ЕС.
В то же время в США применение этого вещества пока не урегулировано. Однако эксперты предполагают, что европейские ограничения могут стать толчком для изменений и на американском рынке: компаниям будет проще выпускать одинаковую продукцию для разных стран, чем поддерживать "двойные стандарты".
Действительно ли гель-лаки опасны?
Представительница британской ассоциации CPTA Франческа Раполла отметила, что производители не смогли доказать безопасность TPO, а также признала отсутствие полноценных заменителей этого вещества.
В то же время некоторые эксперты, в частности консультант из Калифорнии Даг Шун, критикуют решение ЕС, считая, что оно принято без достаточной научной оценки рисков.
Состояние ногтей: что нужно знать?
- Лунула на ногтях может рассказать о состоянии здоровья. В частности, изменения цвета или размера могут указывать на заболевания сердца, диабет или почечную недостаточность.
- Также изменения в форме или размере лунулы могут сигнализировать об анемии или недоедании. В то же время заметим, что ставить диагноз только по виду ногтей – поспешно. Вместо этого лучше обратиться к врачу. Особенно, если заметили у себя другие симптомы.