Визначено чіткий перелік хвороб, з якими чоловіка не можуть мобілізувати. Розповідаємо, чи належить до них гіпертонічна хвороба.
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Чи можуть особу з гіпертонією мобілізувати
Придатність чи непридатність до служби визначають за переліком захворювань, які перераховані у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.
У документі йдеться, що військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:
- хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);
- гіпертонічна хвороба III стадії;
- злоякісна (що швидко прогресує) форма гіпертонічної хвороби;
- симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня;
- поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;
- стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;
- легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
- легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
- легенева артеріальна гіпертензія (зокрема ідіопатична) зі ступенями важкості III-IV ФК.
При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення ухвалюється відповідно до основного захворювання,
– йдеться у Положенні.
Що важливо знати
- якщо ви хворієте на гіпертонічну хворобу ІІІ стадії, то вас визнають непридатним до служби та виключать з військового обліку;
- якщо у вас гіпертонічна хвороба II чи І стадії, то ВЛК вас визнає непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Відповідно, вас можуть мобілізувати.
"Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней", – йдеться у положенні.