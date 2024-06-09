Визначено чіткий перелік хвороб, з якими чоловіка не можуть мобілізувати. Розповідаємо, чи належить до них гіпертонічна хвороба.

Дивіться також В яких випадках ТЦК може направити на медогляд після оновлення даних

Гіпертонія – головне про захворювання Гіпертонія, або гіпертензія є досить поширеним захворюванням, яке проявляється підвищеним артеріальним тиском. Гіпертонія збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Чи можуть особу з гіпертонією мобілізувати

Придатність чи непридатність до служби визначають за переліком захворювань, які перераховані у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

У документі йдеться, що військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:

хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);

гіпертонічна хвороба III стадії;

злоякісна (що швидко прогресує) форма гіпертонічної хвороби;

симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня;

поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;

стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія (зокрема ідіопатична) зі ступенями важкості III-IV ФК.

При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення ухвалюється відповідно до основного захворювання,

– йдеться у Положенні.

Що важливо знати

якщо ви хворієте на гіпертонічну хворобу ІІІ стадії, то вас визнають непридатним до служби та виключать з військового обліку;

якщо у вас гіпертонічна хвороба II чи І стадії, то ВЛК вас визнає непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Відповідно, вас можуть мобілізувати.

"Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней", – йдеться у положенні.

Зверніть увагу! У кожному випадку гіпертонічної хвороби проводять диференційну діагностику з симптоматичними гіпертензіями. Огляд ВЛК осіб із симптоматичною артеріальною гіпертензією проводиться також за основним захворюванням.