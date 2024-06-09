Определен четкий перечень болезней, с которыми мужчину не могут мобилизовать. Рассказываем, относится ли к ним гипертоническая болезнь.

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Гипертония – главное о заболевании Гипертония, или гипертензия является достаточно распространенным заболеванием, которое проявляется повышенным артериальным давлением. Гипертония увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Могут ли человека с гипертонией мобилизовать

Пригодность или непригодность к службе определяют по перечню заболеваний, которые перечислены в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

В документе говорится, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, если у него:

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);

гипертоническая болезнь III стадии;

злокачественная (быстро прогрессирующая) форма гипертонической болезни;

симптоматические артериальные гипертензии с повышением артериального давления до 3 степени;

сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;

состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний;

легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная артериальная гипертензия (в частности идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.

При легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием,

– говорится в Положении.

Что важно знать

если вы болеете гипертонической болезнью III стадии, то вас признают непригодным к службе и исключат из воинского учета;

если у вас гипертоническая болезнь II или I стадии, то ВВК вас признает непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно годным в военное время. Соответственно, вас могут мобилизовать.

"Лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении. Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней", – говорится в положении.

Обратите внимание! В каждом случае гипертонической болезни проводят дифференциальную диагностику с симптоматическими гипертензиями. Осмотр ВЛК лиц с симптоматической артериальной гипертензией проводится также по основному заболеванию.