53% жінок та 45% чоловіків у США використовують вібратор та задоволені якістю сексу. У Канаді приблизно такі ж цифри: 52% із 1500 тисяч опитаних жінок та чоловіків користуються секс-іграшками.

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Користь для жінок

Сучасні лікарі рекомендують секс-іграшки жінкам у менопаузі, в середньому після 50 років. Секс-девайси корисні для лікування атрофії піхви. Це стоншення, висихання та запалення стінок піхви, яке виникає, коли в організмі стає менше естрогену. Тому займатися сексом може бути боляче. Ще в менопаузі жінок часто турбують безсоння та нічне потовиділення. Іграшки добре справляються і з цими симптомами.

Сексуальні пристрої полегшують біль та дискомфорт вульви/піхви, що виникають через вагінізм, вульводинію, хірургічні втручання та лікування гінекологічної онкології, а також неврологічні стани, наприклад розсіяний склероз.

Американський коледж акушерів і гінекологів рекомендує при болючому статевому акті (таке може бути, наприклад, через вагінізм) взаємну мастурбацію, не застерігаючи при цьому, як саме мастурбувати: з секс-іграшками або без них.

Користь для чоловіків

Чоловікам секс-іграшки можуть допомогти при проблемах з ерекцією, передчасної еякуляції, відсутності сексуального бажання та післяопераційних проблемах, наприклад після видалення простати.

Ерекційні кільця, наприклад, дозволяють довше підтримувати ерекцію, а також затримують еякуляцію. Домогтися ерекції допомагають спеціальні чоловічі вібратори. З ними ж можна отримати оргазм без ерекції: вібрація стимулює нерви статевого члена та посилює сигнали, що посилаються в мозок.