Головний санітарний лікар України заявив, що тести на виявлення антигену коронавірусу дозволить розвантажити ПЦР-лабораторії та та прискорити діагностування COVID-19.

Про це повідомив Віктор Ляшко у коментарі виданню УНН.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс тести на антиген коронавірусу в перелік товарів, які закуповують за спрощеною процедурою. Це буде новий вид тестування на коронавірус.

До слова, такі системи розроблені і в Україні.

"Тести на визначення антигену будуть закуповуватися не лише з-за кордону, є можливість закупівлі від національного виробника, який наразі проходить сертифікацію. І вже найближчим часом зможемо використовувати саме тести на антиген", – зауважив Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря Україні, закупівля тестів на антигени значно розширить можливості охоплення тестуванням, так як дозволить проводити тестування, результати якого фактично прирівнюються до методу ПЛР.

Але значно швидші – всього за 15-30 хв на рівні сімейного лікаря, мобільних бригад. Це дозволить скоротити черги на лабораторну діагностику та прискорити діагностування. Наказом МОЗ №2122 було визначено коло осіб, яким буде проводитись тестування на антиген. Зокрема це людям з ознаками ГРВІ та підозрою на "ковід", контактним особам, у яких з'явилися ознаки респіраторного захворювання та в якості попереднього скринінгового обстеження,

– пояснив Віктор Ляшко.