Главный санитарный врач Украины заявил, что тесты на выявление антигена коронавируса позволит разгрузить ПЦР-лаборатории и ускорить диагностирование COVID-19.

Об этом сообщил Виктор Ляшко в комментарии изданию УНН.

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Напомним, Кабинет Министров внес тесты на антиген коронавируса в перечень товаров, которые закупают по упрощенной процедуре. Это будет новый вид тестирования на коронавирус.

К слову, такие системы разработаны и в Украине.

"Тесты на определение антигена будут закупаться не только из-за рубежа, есть возможность закупки от национального производителя, который сейчас проходит сертификацию. И уже в ближайшее время сможем использовать именно тесты на антиген", – отметил Ляшко.

По словам главного санитарного врача Украине, закупка тестов на антигены значительно расширит возможности охвата тестированием, так как позволит проводить тестирование, результаты которого фактически приравниваются к методу ПЦР.

Но гораздо быстрее – всего за 15-30 мин на уровне семейного врача, мобильных бригад. Это позволит сократить очереди на лабораторную диагностику и ускорить диагностику. Приказом Минздрава №2122 был определен круг лиц, которым будет проводиться тестирование на антиген. В частности это людям с признаками ОРВИ и подозрением на "ковид", контактным лицам, у которых появились признаки респираторного заболевания и в качестве предварительного скринингового обследования,

– пояснил Виктор Ляшко.