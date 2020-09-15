Геморой – захворювання, яке супроводжується розширенням, запаленням, тромбозом гемороїдальних вен, які утворюють вузли навколо прямої кишки.

Близько 40% людей з гемороєм не мають типових для хвороби симптомів – кровотечі, анального свербежу, випадання гемороїдальних вузлів і болю, розповіла проктолог, онколог, хірург Олена Смірнова.

Читайте також: Як не переплутати геморой з раком прямої кишки

Безсимптомний геморой діагностують при профілактичних оглядах або після колоноскопії, яку виконують в рамках скринінгу раку товстої кишки. При наявності помірно збільшених внутрішніх гемороїдальних вузлів скарг може і не бути.

Причини геморою

Основна причина розвитку захворювання – застій крові в малому тазу і підвищення внутрішньочеревного тиску.

До цього призводить насамперед:

сидячий, малорухливий спосіб життя;

постійна шкідлива їжа (гостра, солона, кисла їжа) що призводить до проблем з випорожненнями й ожирінням;

тривалі й інтенсивні фізичні навантаження;

запор або діарея;

вагітність та пологи.

Найчастіше геморой у чоловіків проявляється з віком, а у жінок під час вагітності та після пологів.

Симптоми геморою

Основні скарги хворого гемороєм обумовлені випаданням або випинанням з ануса щільного, болісного вузла в період загострень, защемленням вузлів і ознаками гострого запалення. Ректальна кровотеча яскраво-червоною кров'ю від дрібних крапель і прожилок до надзвичайно рясних є вельми частим симптомом геморою.

Якщо вперше виявлено сліди крові на туалетному папері, візит до лікаря можна запланувати на найближчий час. Хоча геморой є частою причиною ректальних кровотеч, існують й інші, серйозніші причини, які завжди потрібно правильно обстежити.

Діагностика геморою

Діагностика геморою з одного боку відбувається просто, але з іншого – є ряд важливих аспектів, через які можна зіткнутися з великими проблемами.

Як відбувається діагностика?

Розмова з лікарем, який запитає про симптоми (кровотеча, пролапс, свербіж, біль, зміна характеру дефекації); Огляд періанальної області; Пальцеве ректальне дослідження; Огляд прямої кишки за допомогою аноскопа – спеціального приладу, що дозволяє оглянути слизову оболонку.

Будь-якому пацієнту з гемороєм, перед проведенням операції, і пацієнтам старших за 45 років та людям, у яких близькі родичі хворіли на рак – обов’язково проводиться колоноскопія. Буває так, що кровотеча з прямої кишки, яку помилково сприймають за геморой, виявляється симптомом колоректального раку.

Лікування геморою

Почніть з наступних рекомендацій:

Зміна в раціоні харчування – адекватна кількість рідини, вживання фруктів і овочів, додавання в раціон харчових волокон, відсутність гострої їжі, а також адекватне фізичне навантаження – ось з чого потрібно починати лікування геморою. Ці прості рекомендації потрібно дотримуватися при відсутності симптомів геморою і для запобігання збільшення гемороїдальних вузлів.

Але, як тільки з’являються перші симптоми геморою, – одразу потрібно звернутися до лікаря та розпочати лікування. Люди звикли використовувати місцеві засоби у вигляді кремів та мазей, але це досить незручний метод лікування за умови сучасного ритму життя. Крім того, ці засоби зовсім не гігієнічні – вони забруднюють білизну, що може викликати дискомфорт, особливо на робочому місці.

Окрім зовнішніх засобів, пацієнтам часто призначають ректальні супозиторії. Про незручність їхнього використання, дискомфорт та біль знає кожен, хто хоч раз стикався з цим типом препаратів.

Однак сучасне лікування геморою передбачає використання не тільки місцевих засобів, а і пероральних препаратів для лікування геморою зсередини.

Це стало можливим з початком використання речовини діосмін - венотоніка та ангіопротектора, який широко використовується для лікування захворювань вен і геморою.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Флєбодіа 600 – французький венотонік, який містить 600 мг високоочищеного діосміну. Препарат підвищує тонус розширених судин прямої кишки, покращує мікроциркуляцію крові та має протизапальну та знеболюючу дію.