Уже зовсім скоро українці плануватимуть відпочинок, звісно, в умовах дотримання карантинних обмежень. Зауважимо, крім маскового режиму і соціальної дистанції, варто ще пам'ятати про захист від комарів, якщо ви перебуваєте на природі. Про те, як врятуватися від укусів, читайте далі.

Одне з поширених тверджень є те, що людей з певною групою крові комарі кусають частіше.

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Лікар-дерматолог Наталія Семенюк розповіла, що однією з причин обрання комарами своїх "жертв" є запах тіла людини, а не міф про те, що одна група крові є більш привабливою для комарів, ніж інші.

Найбезпечніший захист від комарів

Краще запобігти укусам комах, ніж боротися з їх наслідками. Тому, щоб забезпечити себе й своє здоров’я від набридливих комарів, слід захищатися. Найбезпечніший "нехімічний" захист – закритий одяг. Тож на природу краще вибирайте одяг з довгими рукавами, бажано з щільної тканини, ще щось на голову, а на ноги штани – і комар до вас не добереться.

До того ж, допоможе світлий одяг, якого комарі не люблять, а тому активно не нападатимуть. Однак "навдягатися" можна, коли на вулиці прохолодно. Якщо ж спека – руки й ноги голі – можна користуватися спеціальними засобами проти укусів комарів.



Дієвий спосіб вберегтися від укусів комарів – обрати правильний одяг

Креми, спреї і лосьйони, які допомагають від укусів комарів

Допоможуть вберегтися від укусів спеціальні креми, спреї, лосьйони. Однак, магазинні засоби можуть викликати алергічні реакції. Тому, якщо є схильність до таких – варто проконсультуватися з лікарем. Або ж зробити пробу – нанести засіб на внутрішню поверхню передпліччя й почекати певний час – подивитися чи не буде ніяких подразнень, зазначає Наталія Семенюк.

Чи допоможуть народні методи у боротьбі з комарами

В Інтернеті є чимало міфів про те, що нібито часник, пивні дріжджі чи інші "домашні" засоби відлякують комарів. Також існують виробники, які продають таблетки з натуральних репелентів та обіцяють, що допоможуть у боротьбі з комахами.

Вчені з університету Північної Каліфорнії розкритикували ефективність цих чудо-препаратів і не підтримують думку, що ці продукти є активними репелентами проти комарів, кліщів та інших комах.

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Захист дітей від комарів

Обираючи креми чи лосьйони від укусів комарів для дітей – лікар-дерматолог радить дотримуватися вказаних на упаковці рекомендацій. Як правило, наносити дітям такі засоби можна з двох-трьох років. Якщо малюк не алергічний – самі по собі ці засоби особливої шкоди не несуть, коментує Семенюк.

Інша справа – надто "чутливий" до алергій малюк – тоді треба консультуватися з лікарем. Якщо у дитини з'являється свербіж після укусу комара – обов'язково продезінфікуйте ранку. Щоб не потрапила інфекція – не дозволяйте малюкові "розчісувати" її. Це ж стосується і дорослих – місця укусів від комарів головне не свербіти!



Як захистити дітей від комарів

Що відлякує комарів?

Серед новинок – антикомарині браслети, котрі частіше купують, щоб захистити від комарів дітей. Такі браслети просочені рослинним екстрактом (зазвичай, витяжкою з далматської ромашки або піретрума).

Браслет може працювати до ста сорока годин. Щоб продовжити його дію, антикомарний браслет надягають при виході на вулицю, а вдома намагаються тримати його в герметичному контейнері.

Аби позбутися комарів в приміщенні – за можливості варто поставити москітні сітки. Ефект від неї буде більшим, якщо побризкати сітку ефірною олією цитрусових, хвої або герані.

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Комарі також не люблять різних специфічних насичених запахів диму. Відлякати їх можна за допомогою диму від кинутої у вогонь хвої, шишок ( якщо ви на природі), декількох крапель камфори або кедрової олії. Відлякує комарів також тютюновий дим і запах валеріани. Такі ж засоби допоможуть позбутися і від мошки й мух.

Столова ложка відвару харчової гвоздики змішана з такою ж кількістю будь-якого одеколону теж допоможе на певний час позбутися комарів.

Або, як варіант, розріжте лимон на половину і вставте в нього бутони гвоздики. Розмістіть "композицію" поруч з ліжком і можете спати з відкритим вікном. Приємний запах і відсутність комарів гарантовані.



Речі, які відлякують комарів

Фумігатор від комарів: чи шкідливий

Ефективно проти комарів діє й електро-фумігатор з платівками. Такий собі невеличкий прилад, котрий вмикається в розетку. Його принцип дії простий: нагрівається картонна пластинка, просочена інсектицидом, або балончик з тим же препаратом, але в рідкому вигляді.

Від тепла інсектицид починає випаровуватися і через 10-12 хвилин навколишні комарі втрачають до вас інтерес. Радіус дії хорошого фумігатора – 12 кв. метрів. За годину, до того як маєте лягати спати – прилад краще вимикати.

Незважаючи на свою ефективність – дія його шкідлива, особливо для дітей та вагітних жінок. Тому краще використовувати фумігатор, коли нікого немає в будинку й одночасно провітрювати приміщення. Якщо, при користуванні приладом, виникає головний біль, несподівані висипання на шкірі, закладає ніс або "дере" горло, краще від нього відмовитися.

Що робити, якщо комар вкусив?

Якщо "крихітний вампір" уже вкусив – спершу треба зменшити свербіж. Можна використовувати знову ж таки спеціальні засоби: креми лосьйони. А можна обрати й народні методи. Найпростіший – обробити уражену ділянку настойкою календули, каже Семенюк. Або намочити місце укусу звичайним розчином соди – 1 чайну ложку на склянку води й змастити соком лимона.

Отож, методів боротьби з ненависними комарами чимало. Обирайте, який вам до вподоби і нехай такі "маленькі неприємності" не впливають на ваш настрій влітку.





Що робити з укусами комарів?