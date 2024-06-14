Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно у 20% людей протягом життя розвивається онкологічне захворювання, і кожен дев'ятий чоловік і кожна дванадцята жінка вмирають від раку. Деякі види раку стають менш поширеними, тоді як інші починають частіше зустрічатися у молодших людей.

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Попри успіхи в діагностиці, лікуванні та догляді за онкологічними пацієнтами, питання про те, чи зменшилася загальна схильність до раку в порівнянні з попередніми поколіннями, залишається відкритим. Цим питання дослідили фахівці Національного інституту раку в Роквіллі.

Нове дослідження поширеності раку

Вивчення історії раку є складним, оскільки він розвивається протягом усього існування людства, а дані онкологічних регістрів охоплюють лише кілька десятиліть. Мета нового дослідження полягала в заповненні пробілів у знаннях, використовуючи дані про різні демографічні групи, щоб відтворити "траєкторію" поширення онкологічних захворювань у США, починаючи з "великого" покоління (народжені з 1908 по 1927 роки) та "мовчазного" покоління (1928 – 1945 роки), бебі-бумерів (1946 – 1964 роки) до покоління X (1965-1980 роки).

Дані зібрали з бази даних SEER, що включає 3,8 мільйона випадків раку. Дослідники отримали 152 матричні діаграми, що охоплюють 50 вікових груп (35 – 84 роки) і 27 календарних років (1992 – 2018), а також 76 груп (1908 – 1983 роки) для 21 виду раку.

Як змінилася захворюваність на рак

Аналіз показав, що у покоління X захворюваність на деякі види раку значно зросла в порівнянні з бейбі-бумерами. Наприклад, у жінок збільшився ризик раку щитоподібної залози, нирок, прямої та товстої кишки, підшлункової залози, неходжкінських лімфом та лейкемії. У чоловіків також спостерігалося збільшення раку щитоподібної залози, нирок, прямої та товстої кишки, простати та лейкемії, в той час, як поширеність інших видів раку, таких як рак легенів і шийки матки у жінок, а також рак легенів та печінки у чоловіків, знизилася.

Порівняння "мовчазного" і "великого" поколінь показало зниження захворюваності на рак, особливо у чоловіків і у всіх етнічних групах. Однак порівнюючи бебі-бумерів і "мовчазного" покоління загальна захворюваність мала змішаний характер, знижуючись в деяких групах і збільшуючись в інших.

Дослідники зазначили, що попри успіхи у боротьбі з раком, включаючи зниження споживання тютюну та широко застосування скринінгу для діагностики передракових станів, кількість канцерогенних впливів продовжує зростати. Це призвело до того, що у покоління X захворюваність на рак збільшилася більше, ніж у попередніх поколінь.

Автори дослідження закликають замислитися про майбутні показники захворюваності на рак серед мільйонів, народжених з 1981 по 1996 рік, і висловлюють занепокоєння з приводу того, що поширеність раку в США може залишатися високою протягом десятиліть, особливо враховуючи сучасний спосіб життя та інші фактори ризику.