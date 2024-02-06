Що вважається сексуалізованим насильством

Сексуалізоване насильство – це будь-які дії сексуального характеру, які робить доросла людина або старший підліток для власної сексуальної стимуляції.

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До них відносяться розмови, листування, дотик до інтимних частин тіла дитини, примус дитини торкатися до статевих органів дорослого, мастурбація, спільний перегляд порно з дитиною, залучення до вебкаму та інше. У деяких випадках насильство відбувається в тому числі для отримання економічної вигоди, наприклад, при експлуатації дітей у проституції.

Які наслідки має сексуалізоване насильство у дитинстві

Сексуалізоване насильство, що відбулося в дитинстві, має значний вплив на життя дитини та сильно зміщує її систему координат: уявлення про "норму" і "не норму", про себе, світ, довіру, відповідальність, безпеку, кохання, владу. У дитини зростає ризик розвитку фізичних та ментальних захворювань, розладів.

Сексуалізоване насильство може впливати на ставлення дитини до себе, свого тіла, сексуальності, на уявлення про стосунки в сім'ї, на самореалізацію. Наявність такого досвіду призводить до депресії, апатії, викликає суїцидальні думки. Дитина може відчувати провину і сором, власну інакшість, самотність і безсилля, сумніватися в тому, чи правильно вона оцінює подію. Часто загальний пригнічений стан супроводжує внутрішній критичний голос, який впливає на самооцінку.

Дитина може постійно перебувати у стані вразливості, приниженості, бути схильною до саморуйнування, відчувати складності у визначенні власних кордонів, не мати чітких відповідей на запитання "що зі мною можна?" і "а мені як можна стосовно інших"?