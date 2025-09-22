Раніше більшість досліджень впливу зайвої ваги наголошували на жирових відкладеннях у ділянці живота. Надлишок жиру в цій зоні дійсно пов'язаний із порушенням пам’яті, зниженням когнітивних функцій та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Mental Health.

Однак, висновки щодо впливу жирових запасів в інших частинах тіла здебільшого ґрунтувалися на малих вибірках.

Нове дослідження впливу жирової тканини

Щоб заповнити цю прогалину, команда професорки Цю Аньци з Політехнічного університету Гонконгу ретельно проаналізувала, як жирові відкладення у чотирьох зонах – на руках, ногах, тулубі й навколо внутрішніх органів – впливають на роботу мозку.

Їхнє дослідження охопило понад 18 000 осіб із бази UK Biobank середнім віком близько 62 років. Такий масштаб дозволив краще зв’язати надлишок жиру в певних зонах із певними змінами у мозку.

Як жир в різних ділянках тіла впливає на мозок і поведінку?

Деякі результати виявилися справді несподіваними. Так, надлишок жиру на руках і тулубі призводить до стоншення сенсомоторної кори – ділянки мозку, що відповідає за рухи. Також жир на руках пов'язаний зі зменшенням розміру гіпокампа – зони, життєво важливої для пам’яті та однієї з перших ушкоджених при хворобі Альцгеймера.

Можливо, саме це пояснює, чому збільшення жирових відкладень на руках у попередніх дослідженнях асоціювали з більшим ризиком нейродегенеративних захворювань.

Цікаво, що жир на ногах негативно впливає на зв’язок між ділянками мозку, які регулюють емоції та здатність відчувати задоволення. Ймовірно, це пов’язано з лептином – гормоном, який виділяється жировою тканиною на ногах. Чим вищий його рівень, тим слабші лімбічні зв’язки у мозку.

Однак найбільший негативний вплив на здоров’я мозку має вісцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів. Саме цей тип жиру пов’язаний з погіршенням стану білої речовини – системи, що забезпечує обмін інформацією між різними ділянками мозку. Такі зміни часто фіксуються при розвитку хвороби Альцгеймера.

Вісцеральний жир виробляє найбільше запальних молекул, які можуть запускати хронічне запалення і пошкодження мозкової тканини,

– пояснює професорка Соня Ананд з університету Макмастера (Канада).

Водночас вчені застерігають не робити поспішних висновків про причинно-наслідкові зв’язки між жировими відкладеннями й змінами в мозку. Ба більше, певні особливості мозку самі можуть впливати на розподіл жиру в організмі.

Варто враховувати й те, що більшість учасників дослідження були європейцями, тому ці дані можуть не повністю застосовуватись до інших груп населення.

Проте дослідники підкреслюють: різні типи жиру по-різному впливають на мозок. Тому цілеспрямована боротьба саме з вісцеральним жиром може бути значно ефективнішою, ніж загальні рекомендації для схуднення.

