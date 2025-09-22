Раніше більшість досліджень впливу зайвої ваги наголошували на жирових відкладеннях у ділянці живота. Надлишок жиру в цій зоні дійсно пов'язаний із порушенням пам’яті, зниженням когнітивних функцій та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Mental Health.
Також на тему Назвали дієту, яка сповільнює старіння мозку
Однак, висновки щодо впливу жирових запасів в інших частинах тіла здебільшого ґрунтувалися на малих вибірках.
Нове дослідження впливу жирової тканини
Щоб заповнити цю прогалину, команда професорки Цю Аньци з Політехнічного університету Гонконгу ретельно проаналізувала, як жирові відкладення у чотирьох зонах – на руках, ногах, тулубі й навколо внутрішніх органів – впливають на роботу мозку.
Їхнє дослідження охопило понад 18 000 осіб із бази UK Biobank середнім віком близько 62 років. Такий масштаб дозволив краще зв’язати надлишок жиру в певних зонах із певними змінами у мозку.
Як жир в різних ділянках тіла впливає на мозок і поведінку?
Деякі результати виявилися справді несподіваними. Так, надлишок жиру на руках і тулубі призводить до стоншення сенсомоторної кори – ділянки мозку, що відповідає за рухи. Також жир на руках пов'язаний зі зменшенням розміру гіпокампа – зони, життєво важливої для пам’яті та однієї з перших ушкоджених при хворобі Альцгеймера.
Можливо, саме це пояснює, чому збільшення жирових відкладень на руках у попередніх дослідженнях асоціювали з більшим ризиком нейродегенеративних захворювань.
Цікаво, що жир на ногах негативно впливає на зв’язок між ділянками мозку, які регулюють емоції та здатність відчувати задоволення. Ймовірно, це пов’язано з лептином – гормоном, який виділяється жировою тканиною на ногах. Чим вищий його рівень, тим слабші лімбічні зв’язки у мозку.
Однак найбільший негативний вплив на здоров’я мозку має вісцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів. Саме цей тип жиру пов’язаний з погіршенням стану білої речовини – системи, що забезпечує обмін інформацією між різними ділянками мозку. Такі зміни часто фіксуються при розвитку хвороби Альцгеймера.
Вісцеральний жир виробляє найбільше запальних молекул, які можуть запускати хронічне запалення і пошкодження мозкової тканини,
– пояснює професорка Соня Ананд з університету Макмастера (Канада).
Водночас вчені застерігають не робити поспішних висновків про причинно-наслідкові зв’язки між жировими відкладеннями й змінами в мозку. Ба більше, певні особливості мозку самі можуть впливати на розподіл жиру в організмі.
Варто враховувати й те, що більшість учасників дослідження були європейцями, тому ці дані можуть не повністю застосовуватись до інших груп населення.
Проте дослідники підкреслюють: різні типи жиру по-різному впливають на мозок. Тому цілеспрямована боротьба саме з вісцеральним жиром може бути значно ефективнішою, ніж загальні рекомендації для схуднення.
Інша небезпека зайвої ваги
Джерело МОЗ
- Сучасні дослідження доводять: зайва вага не просто косметична проблема, а серйозний чинник ризику для важких хвороб. Наприклад, ожиріння підвищує ймовірність розвитку раку підшлункової залози аж на 180%! І це не єдиний тривожний факт: що більше індекс маси тіла чи обʼєм талії, то більший ризик захворіти на рак прямої кишки.
- Ожиріння та психологічне здоровʼя тісно повʼязані. Зайва вага нерідко стає причиною депресії, а погіршення настрою або тривожні стани призводять до переїдання та замкненого кола ожиріння.
- На перших етапах ожиріння може майже не впливати на самопочуття. Однак з часом його наслідки стають неминучими: стрімко зростає ризик обструктивного апное сну (зупинки дихання під час сну), цукрового діабету 2 типу, атеросклерозу, серцево-судинних та ниркових захворювань.
- Для чоловіків вісцеральне ожиріння несе ще одну небезпеку: зростає ризик гормональних порушень. Фермент альфа-редуктаза, що міститься у жировій тканині, перетворює тестостерон на одну з форм естрогену, жіночого гормону. Це призводить не лише до зниження рівня чоловічих гормонів, а також підвищує ризик виникнення еректильної дисфункції.
- Жінки з ожирінням частіше стикаються з проблемами репродуктивного здоровʼя. Ожиріння виявляють у 35-65% випадків синдрому полікістозних яєчників. Воно також підвищує ризик ускладнень під час вагітності, пологів і часто призводить до необхідності кесаревого розтину.