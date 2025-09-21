Про це свідчить новий аналіз, опублікований у журналі Clinical Nutrition, передає 24 Канал. Дослідження провели науковці Університету Бен-Гуріона, Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т. Х. Чана та Лейпцизького університету.

Деталі дослідження?

Учені проаналізували дані майже 300 учасників проєкту DIRECT PLUS – одного з найбільших довготривалих досліджень впливу харчування на роботу мозку. Впродовж 18 місяців учасники дотримувалися різних планів харчування:

стандартної здорової дієти;

традиційної середземноморської дієти з обмеженням=їз калорій, меншим споживанням простих вуглеводів і заміною червоного м'яса рибою та птицею;

зеленої середземноморської дієти, яка включала ті самі принципи, але додатково містила зелений чай і водну рослину манкай.

Що виявили вчені?

Вимірювання рівня специфічних білків у крові показало: підвищені концентрації цих маркерів вказують на пришвидшене старіння мозку. У тих же, хто дотримувався "зеленого" варіанту середземноморської дієти, ці показники суттєво знижувалися.

На думку авторів роботи, протизапальні властивості зеленого чаю та манкаю можуть пояснювати захисний ефект.

За словами Анат Меїр, наукової співробітниці Гарвардської школи Чана, аналіз білкових маркерів у крові дозволяє відстежувати зміни в мозку задовго до появи перших симптомів.

Зауважте. Такий підхід дає змогу глибше зрозуміти, як харчування та спосіб життя підтримують когнітивне здоров'я та знижують ризик неврологічних порушень у майбутньому.

Харчування та самопочуття: що треба знати?