Об этом свидетельствует новый анализ, опубликованный в журнале Clinical Nutrition, передает 24 Канал. Исследование провели ученые Университета Бен-Гуриона, Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана и Лейпцигского университета.

Детали исследования?

Ученые проанализировали данные почти 300 участников проекта DIRECT PLUS – одного из крупнейших длительных исследований влияния питания на работу мозга. В течение 18 месяцев участники придерживались различных планов питания:

стандартной здоровой диеты;

традиционной средиземноморской диеты с ограничением=из калорий, меньшим потреблением простых углеводов и заменой красного мяса рыбой и птицей;

зеленой средиземноморской диеты, которая включала те же принципы, но дополнительно содержала зеленый чай и водное растение манкай.

Что обнаружили ученые?

Измерение уровня специфических белков в крови показало: повышенные концентрации этих маркеров указывают на ускоренное старение мозга. У тех же, кто придерживался "зеленого" варианта средиземноморской диеты, эти показатели существенно снижались.

По мнению авторов работы, противовоспалительные свойства зеленого чая и манкая могут объяснять защитный эффект.

По словам Анат Меир, научной сотрудницы Гарвардской школы Чана, анализ белковых маркеров в крови позволяет отслеживать изменения в мозге задолго до появления первых симптомов.

Заметьте. Такой подход позволяет глубже понять, как питание и образ жизни поддерживают когнитивное здоровье и снижают риск неврологических нарушений в будущем.

Питание и самочувствие: что нужно знать?