Об этом свидетельствует новый анализ, опубликованный в журнале Clinical Nutrition, передает 24 Канал. Исследование провели ученые Университета Бен-Гуриона, Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана и Лейпцигского университета.
Детали исследования?
Ученые проанализировали данные почти 300 участников проекта DIRECT PLUS – одного из крупнейших длительных исследований влияния питания на работу мозга. В течение 18 месяцев участники придерживались различных планов питания:
- стандартной здоровой диеты;
- традиционной средиземноморской диеты с ограничением=из калорий, меньшим потреблением простых углеводов и заменой красного мяса рыбой и птицей;
- зеленой средиземноморской диеты, которая включала те же принципы, но дополнительно содержала зеленый чай и водное растение манкай.
Что обнаружили ученые?
Измерение уровня специфических белков в крови показало: повышенные концентрации этих маркеров указывают на ускоренное старение мозга. У тех же, кто придерживался "зеленого" варианта средиземноморской диеты, эти показатели существенно снижались.
По мнению авторов работы, противовоспалительные свойства зеленого чая и манкая могут объяснять защитный эффект.
По словам Анат Меир, научной сотрудницы Гарвардской школы Чана, анализ белковых маркеров в крови позволяет отслеживать изменения в мозге задолго до появления первых симптомов.
Заметьте. Такой подход позволяет глубже понять, как питание и образ жизни поддерживают когнитивное здоровье и снижают риск неврологических нарушений в будущем.
Питание и самочувствие: что нужно знать?
- Американские ученые обнаружили, что даже кратковременное потребление жирной пищи может негативно влиять на память из-за перестройки мозговых центров.
- В то же время восстановление нормального уровня глюкозы может вернуть нормальную активность нейронов. Это доказывает возможность обратимости когнитивных нарушений только благодаря изменениям в пищевых привычках.
- К слову, по данным ЦОЗ, избыток жиров в рационе может привести к набору лишнего веса, повысить уровень холестерина, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.