Як раціон впливає на густоту й здоров’я волосся: назвали найкорисніші і найшкідливіші продукти
- Науковці виявили, що надмірне споживання солодких напоїв може посилювати випадіння волосся, а достатній рівень вітаміну D знижує ризик алопеції.
- Добавки заліза можуть сприяти росту волосся, а дефіцит білків призводить до витончення та втрати кольору волосся.
- Споживання алкоголю понад 3,5 літра на тиждень пов’язане з випадінням волосся і ранньою сивиною, а капустяні овочі і соя мають позитивний ефект на волосся.
- Деякі природні добавки, як морський білок та екстракт листя хурми, показують покращення структури волосся, але їх ефективність потребує додаткових досліджень.
Новий масштабний огляд досліджень показує, що основні харчові звички можуть не лише сприяти зміцненню, а й, навпаки, провокувати випадіння чи ранню сивину волосся. Науковці проаналізували понад шістдесят тисяч історій, щоб визначити: для збереження краси волосся важливо контролювати вживання солодких напоїв і підтримувати рівень вітаміну D.
Авторитетна група науковців детально проаналізувала результати 17 дослідницьких робіт, що охоплювали понад 61 тисячу учасників, щоб розкрити, як наші харчові звички можуть впливати на здоров’я й зовнішній вигляд волосся. Виявилося, що надмірне споживання солодких напоїв може суттєво посилювати випадіння волосся, особливо в чоловіків, повідомляє 24 Канал з посиланням на News Medical.
Як харчування впливає на здоров'я волосся
Науковці також підкреслили важливість вітаміну D для здоров’я волосся. Достатній рівень цього мікроелемента значно знижує ризик розвитку алопеції (облисіння), що знову доводить: окремі поживні речовини в нашому раціоні грають вирішальну роль у підтримці життєздатності волосяних фолікулів.
У той час як вплив генетики й гормонального фону на випадіння волосся добре вивчений, взаємозв’язок між їжею та станом волосся лише починає відкриватися науці – і ця тема актуальна для широкого кола людей.
Деякі поживні компоненти мають помітний вплив на ризик облисіння. Наприклад, низький рівень вітаміну D у крові асоціюється з серйознішими проявами як вогнищевої, так і андрогенної алопеції. А ось надлишок ретинолу (вітаміну А) навпаки – може спричинити посилене випадіння волосся.
Цікаво й те, що добавки заліза сприяють покращенню росту волосся у жінок, які страждають від алопеції. А дефіцит білків у їжі швидко призводить до витончення та втрати кольору волосся.
Що шкодить волоссю?
Окрема увага – солодким напоям і алкоголю: їхнє споживання у великих кількостях (понад 3,5 літра на тиждень) пов’язане не лише з випадінням, а й з ранньою появою сивини. Дослідники також відзначили позитивний ефект від вживання капустяних овочів і сої, хоча вплив сої не досяг статистичної значущості.
Деякі природні добавки – такі як морський білок, мембрана яєчної шкаралупи та екстракт листя хурми – показали покращення структури і блиску волосся. Проте, через обмежену надійність окремих досліджень, остаточних висновків щодо цих інгредієнтів поки що зробити не можна.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.