Новий масштабний огляд досліджень показує, що основні харчові звички можуть не лише сприяти зміцненню, а й, навпаки, провокувати випадіння чи ранню сивину волосся. Науковці проаналізували понад шістдесят тисяч історій, щоб визначити: для збереження краси волосся важливо контролювати вживання солодких напоїв і підтримувати рівень вітаміну D.

Авторитетна група науковців детально проаналізувала результати 17 дослідницьких робіт, що охоплювали понад 61 тисячу учасників, щоб розкрити, як наші харчові звички можуть впливати на здоров’я й зовнішній вигляд волосся. Виявилося, що надмірне споживання солодких напоїв може суттєво посилювати випадіння волосся, особливо в чоловіків, повідомляє 24 Канал з посиланням на News Medical.

Як харчування впливає на здоров'я волосся

Науковці також підкреслили важливість вітаміну D для здоров’я волосся. Достатній рівень цього мікроелемента значно знижує ризик розвитку алопеції (облисіння), що знову доводить: окремі поживні речовини в нашому раціоні грають вирішальну роль у підтримці життєздатності волосяних фолікулів.

У той час як вплив генетики й гормонального фону на випадіння волосся добре вивчений, взаємозв’язок між їжею та станом волосся лише починає відкриватися науці – і ця тема актуальна для широкого кола людей.

Деякі поживні компоненти мають помітний вплив на ризик облисіння. Наприклад, низький рівень вітаміну D у крові асоціюється з серйознішими проявами як вогнищевої, так і андрогенної алопеції. А ось надлишок ретинолу (вітаміну А) навпаки – може спричинити посилене випадіння волосся.

Цікаво й те, що добавки заліза сприяють покращенню росту волосся у жінок, які страждають від алопеції. А дефіцит білків у їжі швидко призводить до витончення та втрати кольору волосся.

Що шкодить волоссю?

Окрема увага – солодким напоям і алкоголю: їхнє споживання у великих кількостях (понад 3,5 літра на тиждень) пов’язане не лише з випадінням, а й з ранньою появою сивини. Дослідники також відзначили позитивний ефект від вживання капустяних овочів і сої, хоча вплив сої не досяг статистичної значущості.

Деякі природні добавки – такі як морський білок, мембрана яєчної шкаралупи та екстракт листя хурми – показали покращення структури і блиску волосся. Проте, через обмежену надійність окремих досліджень, остаточних висновків щодо цих інгредієнтів поки що зробити не можна.