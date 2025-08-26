Термін "алергія на сонце" об’єднує групу реакцій шкіри, що виникають у відповідь на ультрафіолет – чи від природного сонця, чи від штучних джерел світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

Прояви можуть різнитись залежно від спадковості, супутніх факторів (наприклад, вживання певних ліків чи контакту з отруйними рослинами) чи навіть бути повністю неочікуваними без помітної причини.

Види алергії на сонце

Найпоширеніші форми сонячної алергії:

Актиничний свербіж – виникають вузлики чи папули, висип охоплює навіть ті ділянки, що не контактували з сонцем. Найчастіше зустрічається у людей з темнішою шкірою (наприклад, у латиноамериканців чи корінних народів Америки) і вважається генетично зумовленою.

Фотоалергічні реакції – виникають, коли певна речовина (ліки, косметика, сонцезахисний крем, парфуми) під дією сонячних променів викликає висип. З’явитися симптоми можуть як через кілька годин, так і через дні після перебування на сонці.

Поліморфний фотодерматоз – найчастіша форма, що проявляється через дрібні прищики, плями чи пухирі. Частіше вражає підлітків, молодих людей, жінок та власників світлої шкіри.

Сонячна кропив’янка – алергія, при якій шкірний висип розвивається практично миттєво після виходу під проміння, симптоми можуть бути від легких до тяжких.

Як відрізнити алергію на сонце від опіку?

При алергії симптоми з’являються на відкритих сонцю ділянках шкіри зазвичай протягом кількох хвилин або годин. Залежно від кольору шкіри і форми алергії, ознаки можуть виглядати так:

виражений свербіж, печіння, лущення;

дрібні прищики й плями, які можуть зливатися у більші ураження;

почервоніння (може бути малопомітним на смаглявій шкірі);

поява пухирів чи кропив’янки.

Сонячний опік, на відміну від алергії, супроводжується стійким почервонінням, набряком, болючістю та підвищенням температури шкіри на дотик – і зазвичай минає за кілька днів.

Що робити при підозрі на алергію до сонця?

Експерти радять:

максимально уникати прямого сонця, доки симптоми не вщухнуть (зазвичай за 1 – 2 дні);

по можливості припинити вживання ліків, що підвищують чутливість до ультрафіолету (лише після консультації з лікарем!);

використовувати зволожувальні креми для зменшення дискомфорту та сухості.

Коли варто звернутися до лікаря?

Не відкладайте візит до дерматолога, якщо реакції на сонце незвичні чи дуже неприємні. Для уточнення діагнозу лікар може призначити такі обстеження:

Тест на чутливість до ультрафіолету – з’ясовує реакцію шкіри на світло спеціальною лампою, дає змогу визначити тип алергії. Фотопроби з контактними алергенами – наносять можливі сенсибілізатори на шкіру спини, потім опромінюють один із ділянок ультрафіолетом. Реакція саме на цю ділянку підтверджує зв’язок із конкретною речовиною. Біохімічні аналізи та дослідження біопсії — призначаються, якщо є підозра, що алергія викликана іншим захворюванням, наприклад системним червоним вовчаком.

Дбайте про захист шкіри, не ігноруйте незвичні реакції та консультуйтесь із фахівцем при появі підозрілих симптомів після засмагання!