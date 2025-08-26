Термин "аллергия на солнце" объединяет группу реакций кожи, возникающих в ответ на ультрафиолет – или от естественного солнца, или от искусственных источников света, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

Проявления могут отличаться в зависимости от наследственности, сопутствующих факторов (например, употребления определенных лекарств или контакта с ядовитыми растениями) или даже быть полностью неожиданными без видимой причины.

Виды аллергии на солнце

Самые распространенные формы солнечной аллергии:

Актинический зуд – возникают узелки или папулы, сыпь охватывает даже те участки, что не контактировали с солнцем. Чаще всего встречается у людей с темной кожей (например, у латиноамериканцев или коренных народов Америки) и считается генетически обусловленной.

Фотоаллергические реакции – возникают, когда определенное вещество (лекарства, косметика, солнцезащитный крем, духи) под действием солнечных лучей вызывает сыпь. Появиться симптомы могут как через несколько часов, так и через дни после пребывания на солнце.

Полиморфный фотодерматоз – самая частая форма, проявляющаяся через мелкие прыщики, пятна или волдыри. Чаще поражает подростков, молодых людей, женщин и владельцев светлой кожи.

Солнечная крапивница – аллергия, при которой кожная сыпь развивается практически мгновенно после выхода под лучи, симптомы могут быть от легких до тяжелых.

Как отличить аллергию на солнце от ожога?

При аллергии симптомы появляются на открытых солнцу участках кожи обычно в течение нескольких минут или часов. В зависимости от цвета кожи и формы аллергии, признаки могут выглядеть так:

выраженный зуд, жжение, шелушение шелушение;

мелкие прыщики и пятна, которые могут сливаться в более крупные поражения;

покраснение (может быть малозаметным на смуглой коже);

появление волдырей или крапивницы.

Солнечный ожог, в отличие от аллергии, сопровождается стойким покраснением, отеком, болезненностью и повышением температуры кожи на ощупь – и обычно проходит за несколько дней.

Что делать при подозрении на аллергию на солнце?

Эксперты советуют:

максимально избегать прямого солнца, пока симптомы не утихнут (обычно за 1 – 2 дня);

по возможности прекратить употребление лекарств, повышающих чувствительность к ультрафиолету (только после консультации с врачом!);

использовать увлажняющие кремы для уменьшения дискомфорта и сухости.

Когда стоит обратиться к врачу?

Не откладывайте визит к дерматологу, если реакции на солнце необычные или очень неприятные. Для уточнения диагноза врач может назначить такие обследования:

Тест на чувствительность к ультрафиолету – выясняет реакцию кожи на свет специальной лампой, позволяет определить тип аллергии. Фотопробы с контактными аллергенами – наносят возможные сенсибилизаторы на кожу спины, затем облучают один из участков ультрафиолетом. Реакция именно на этот участок подтверждает связь с конкретным веществом. Биохимические анализы и исследования биопсии - назначаются, если есть подозрение, что аллергия вызвана другим заболеванием, например системной красной волчанкой.

Заботьтесь о защите кожи, не игнорируйте необычные реакции и консультируйтесь со специалистом при появлении подозрительных симптомов после загара!