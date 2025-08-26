Авторитетная группа ученых детально проанализировала результаты 17 исследовательских работ, охватывающих более 61 тысячи участников, чтобы раскрыть, как наши пищевые привычки могут влиять на здоровье и внешний вид волос. Оказалось, что чрезмерное потребление сладких напитков может существенно усиливать выпадение волос, особенно у мужчин, сообщает 24 Канал со ссылкой на News Medical.

Также на тему Аллергия на солнце: почему возникает, как распознать и лечить

Как питание влияет на здоровье волос

Ученые также подчеркнули важность витамина D для здоровья волос. Достаточный уровень этого микроэлемента значительно снижает риск развития алопеции (облысения), что снова доказывает: отдельные питательные вещества в нашем рационе играют решающую роль в поддержании жизнеспособности волосяных фолликулов.

В то время как влияние генетики и гормонального фона на выпадение волос хорошо изучено, взаимосвязь между едой и состоянием волос только начинает открываться науке – и эта тема актуальна для широкого круга людей.

Некоторые питательные компоненты имеют заметное влияние на риск облысения. Например, низкий уровень витамина D в крови ассоциируется с более серьезными проявлениями как очаговой, так и андрогенной алопеции. А вот избыток ретинола (витамина А) наоборот – может вызвать усиленное выпадение волос.

Интересно и то, что добавки железа способствуют улучшению роста волос у женщин, страдающих от алопеции. А дефицит белков в пище быстро приводит к истончению и потере цвета волос.

Что вредит волосам?

Отдельное внимание – сладким напиткам и алкоголю: их потребление в больших количествах (более 3,5 литра в неделю) связано не только с выпадением, но и с ранним появлением седины. Исследователи также отметили положительный эффект от употребления капустных овощей и сои, хотя влияние сои не достигло статистической значимости.

Некоторые природные добавки – такие как морской белок, мембрана яичной скорлупы и экстракт листьев хурмы – показали улучшение структуры и блеска волос. Однако, из-за ограниченной надежности отдельных исследований, окончательных выводов относительно этих ингредиентов пока сделать нельзя.